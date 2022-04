Oroscopo domani 9 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, sabato 9 aprile , tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, l’amore è un punto fermo per il Capricorno: dal partner ricevete tutta l’energia e la sicurezza indispensabili per tenere duro. Grande serenità e benessere in famiglia per i nati sotto il segno dell’Acquario. I Pesci stanno così bene col partner che gli altri ne provano un po’ di invidia. Fate attenzioni a malintesi e tensioni sotterranee che minaccino la vostra serenità: chiaritevi subito. Ricordate che la primavera è la stagione della fecondità

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno turbato

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata difficile per il Capricorno con la Luna, il Sole e Mercurio contrari al vostro segno: a tratti sono le situazioni a sfuggirvi di mano, tra complicazioni e malintesi creati da altri. Piccoli screzi sul lavoro per i nati sotto il segno dell’Acquario di turno anche nel weekend: utilizzate le critiche come trampolini di lancio, rafforzerete la vostra posizione. I nati sotto il segno dei Pesci non devono sottovalutare Venere e Giove nel segno, due pianeti così ricchi di opportunità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno non può uscire di casa senza gli occhiali da sole: il sole d’aprile già abbagliante tende ad arrossarvi gli occhi. A parte quel filo di mal si schiena, dopo una settimana di lavoro pesantissima, il fisico dell’Acquario non ha nulla che non vada, è la mente a condizionarlo, alimentando timori e ingigantendo malesseri anche lievi. Super lavoro e stravizi vi stanno invecchiando: occorre un’alimentazione più completa. La certezza di piacere rafforza l’autostima, i Pesci non devono lasciarsi condizionare da critiche riguardo il vostro aspetto: siete uno splendore!

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA