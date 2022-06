Oroscopo domani 9 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 9 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno dell’Ariete sono in arrivo due giornate importanti per avvicinare chi vi piace, anche se la Luna opposta vi farà arrivare a casa esausto.

Amore, il punto sul Toro

Se il Toro ha avuto un’incomprensione con il partner è meglio risolverla prima di sabato, quando la Luna sarà opposta. Si prepara un periodo di chiarimenti importanti.

Amore, il punto sul Gemelli

In questo periodo Venere non assiste i Gemelli, ma la carica passionale di Marte è sempre presente e può riaprire il dialogo con il tuo amore. Attenzione alle complicazioni nelle giornate di domani, giovedì 9 giugno, e venerdì 10 giugno.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete con Giove nel segno

Per l’Ariete questo giovedì contiene tutte le premesse per chiudere quello che non ti interessa, sarà importante farlo visto che Giove è nel segno. È inutile portare avanti progetti di lavoro che non funzionano. Agli inizi del prossimo mese potreste accettare un cambiamento importante.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, c’è un cielo importante per i nati sotto il segno del Toro: dovrete sedervi e osservare ciò che è accaduto. Cielo fertile per chi vuole cambiare lavoro.

Lavoro, il punto sul Gemelli

C’è un buon oroscopo per i Gemelli, tra i segni più forti dello zodiaco in questo momento. Le stelle premiano il fine settimana. Nuove proposte di lavoro che possono concretizzarsi entro poco.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete devono concedersi un po’ di divertimento lontano dalle situazioni che procurano tensione.

Salute, il punto sul Toro

In questo periodo il Toro è meno debole è ha una buona prontezza di riflessi. Cercate comunque di non trascurare il riposo e gli accorgimenti che permettono di riprendere energia.

Salute, il punto sul Gemelli

Questo periodo dispensa energie positive ai nati sotto il segno dei Gemelli. Sfruttate ogni occasione per far riposare non solo il corpo ma anche la mente.











