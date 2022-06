Oroscopo domani 9 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 9 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia inizia un periodo di verifica in amore: in questo parte di giugno molte coppie dovranno verificare la tenuta del loro rapporto.

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Amore, il punto sullo Scorpione

Da qualche tempo lo Scorpione sta lottando per amore. Dovete capire cosa non va. Nelle coppie che hanno avuto figli da poco non è l’amore a mancare ma i nuovi arrivati hanno creato qualche problema in più.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario sta vivendo una fase rivoluzionaria della propria vita. Una raccomandazione: lasciare una storia certa per un amore passionale nato da poco potrebbe essere molto rischioso.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Giove dissonante

Per la Bilancia il transito di Giove dissonante ha il potere di chiudere percorsi inutili e al tempo stesso consolida le posizioni anche grazie a un momento di verifica.

Oroscopo domani 8 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Lavoro, il punto sullo Scorpione

In questa stagione lo Scorpione sta guardando le cose dall’alto, cercando di farti coinvolgere un po’ meno. Nuovi impegni in arrivo sul lavoro.

Lavoro, il punto sul Sagittario

In ambito lavorativo i nuovi progetti decollano per il Sagittario, saranno portatori di ulteriori vantaggi nel corso dell’immediato futuro. Le giornate in arrivo sono ottime per pianificare mosse future.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia si avvicina il fine settimana: organizzate una piacevole vita o qualcosa che vi permetta di recuperare forza fisica.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione dove prendersi cura della pelle: dovete rafforzare le difese dagli attacchi esterni. In questi giorni potete fare qualcosa per sostenere il vostro fisico.

Salute, il punto sul Sagittario

In questo giornata c’è una cerata agitazione interiore per il Sagittario, stanco di fare tutto per tutti. Non ci sono problemi irrisolvibili ora che Giove è favorevole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA