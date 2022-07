Oroscopo domani 9 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 9 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le prossime 48 ore in arrivo permettono all’Ariete di fare pace con una persona, se tra mercoledì e giovedì ci sono stati problemi o incomprensioni.

Amore, il punto sul Toro

In amore per il Toro, dopo le preoccupazioni di primavera, torna una maggiore stabilità. Questa seconda parte di luglio può portare qualche progetto positivo per chi è solo.

Amore, il punto sul Gemelli

Il fine settimana rimette in gioco i sentimenti dei Gemelli. Se è nata da poco una nuova storia non bisogna abbandonarla. Ogni tanto giocate a fare i permalosi per vedere fino a che punto una persona è disposta a seguirvi.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti e novità per l’Ariete

L’Ariete ha stelle interessanti: Giove favorevole spinge a fare tanti progetti. Non siate impazienti: alcune risposte non arriveranno prima della fine del mese o inizi di agosto.

Lavoro, il punto sul Toro

Molto interessante questo cielo per i Toro che vogliono fare progetti per il 2023. Avete bisogno di credere in qualcosa di più concreto.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Per quanto riguarda il lavoro dei Gemelli non ci sono delle risposte oppure se le avete avute sono diverse da quello che immaginavate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Buon sabato per i nati sotto il segno dell’Ariete: è una giornata di recupero. Anche domenica sarà importante.

Salute, il punto sul Toro

In questo periodo per i nati sotto il segno del Toro c’è un po’ di stanchezza da combattere e contrastare. Domani cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero risentire di qualche disturbo alle gambe: Venere presiede alla circolazione venosa in questa zona del corpo.











