Oroscopo domani 9 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 9 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve essere cauta in amore nella seconda parte del mese. C’è chi ha chiuso una storia e vorrebbe recuperarla. Le dispute sentimentali possono essere recuperate solo se c’è buona volontà da parte di entrambi. Attenzione con Ariete, Cancro e Capricorno.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione un amore può tornare protagonista negli ultimi dieci giorni di luglio. Dovreste avere una visione più generosa nei confronti degli altri e dell’amore.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario le prossime 48 ore potrebbero portare un inizio importante, anche se i sentimenti non sono così eccitanti in questo momento. I cuori solitari vedono certo novità più con curiosità che con passione.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti importanti per la Bilancia.

La Bilancia risente delle presenza di molti pianete benefici al settore del successo: c’è il desiderio di fare grandi cose. È il periodo giusto per fare qualche cambiamento importante.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Quello che i nati Scorpione stanno facendo adesso è importante ma avrà un esito ancora più efficace in autunno. Non perdete di vista le novità che potreste vivere adesso.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario questo è un cielo che segna avanzamento, anche perché la Luna sarà nel vostro segno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

In questo fine settimana la Bilancia dovrebbe liberare la mente e la fantasia. Molto importante tenersi lontano dalle provocazioni.

Salute, il punto sullo Scorpione

Stando alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, lo Scorpione soffre di mal di testa, dovuti principalmente ad agitazione e stress. Dedicate un po’ di tempo a yoga e meditazione.

Salute, il punto sul Sagittario

Il sistema nervoso del Sagittario è un po’ indebolito, la forma fisica non è ancora al massimo e questo non aiuta. Fine settimana in recupero.











