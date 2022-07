Oroscopo domani 9 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e salute

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 9 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il segno del Cancro ha tanto bisogno di coccole, protezione e abbracci. Prima di fare qualsiasi cambiamento confidatevi con chi vi vuole bene.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Leone

Le stelle permettono rappacificazioni per i nati sotto il segno del Leone. Un’amicizia può diventare un amore con questo cielo così promettente.

Amore, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di donarsi in amore senza troppi pensieri. Ultimamente c’è stata qualche tensione di troppo, forse per una lontananza. Ora si può recuperare.

Oroscopo domani, lavoro: riorganizzazione per il Cancro

Una giornata interessante per i nati sotto il segno del Cancro. Mercurio transitando nel segno offre occasioni per fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone potrebbe sentirsi un po’ fuori gioco. Fate le cose con calma da domenica avrete modo di ragionare meglio. Domani ci sarà ancora una certa dose di perplessità.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per il segno della Vergine è un periodo di recupero anche sul lavoro: i progetti nati a giugno saranno da rivedere completamente o semplicemente da ridimensionare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro si lascia alle spalle delle giornate stancanti. Ora può riposare e rilassarsi un po’: sono sempre consigliare giornate all’aria aperta in compagnia degli amici.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone deve approfittare del fine settimana per riposare, staccando la testa dai pensieri del lavoro, e ricaricare le batterie. Le vacanze non sono ancora arrivate per voi.

Salute, il punto sulla Vergine

Tra i nati sotto il segno della Vergine c’è chi è reduce da un malessere ma ora sta meglio. Fino al 19 luglio si può sfruttare una buona energia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA