Oroscopo domani 9 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 9 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Capricorno è importante avere vicino una persona con cui condividere la stessa linea per il futuro, altrimenti nella seconda parte del mese potreste iniziare ad avere dubbi in amore.

Amore, il punto sull’Acquario

L’influenza di Venere si fa sentire per i nati dell’Acquario: se avete un rapporto in crisi questi potrebbe essere giorni di decisioni importanti.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci ci sono delle buone intuizioni e una maggiore capacità di rapportarsi con gli altri. Attenzione in caso di storie nuove o compresse da tempo. Per l’amore meglio non fare passi falsi prima del 18 luglio.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno rigore a livello economico

Le stelle impongono un certo rigore al Capricorno, anche a livello economico. Chi riparte da zero riuscirà ad ottenere parecchio entro il prossimo anno. È importante evitare conflitti nel corso dei prossimi mesi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Gli Acquario sul lavoro sono dei rivoluzionari, vorreste sempre fare cose nuove ma spesso vi trovate ad avere a che fare con persone che non vi capiscono fino in fondo.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per il segno dei Pesci è importante parlare. L’oroscopo ci indica quando è meglio darsi da fare o quando è meglio lasciar perdere. Quando c’è un oroscopo efficace le vostre parole sono più ascoltate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per i nati del Capricorno è in arrivo un fine settimana di recupero, nonostante le varie problematiche e le indecisioni che avete dovuto affrontare.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario è un po’ giù di corda a livello fisico, da domani ci sarà un oroscopo migliore: è arrivato il momento di liberarsi di un peso o di iniziare a vivere come meglio desiderate.

Salute, il punto sui Pesci

I Pesci devono vivere in maniera più tranquilla, se potete scaricate qualche responsabilità per sentirvi più liberi. Nel fine settimana miglioramenti dal punto psicofisico.











