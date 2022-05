Oroscopo domani 9 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute…

Oroscopo domani 9 maggio 2022: previsioni per la Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà l’inizio della settimana per tutti i segni zodiacali? Chi avrà un lunedì in discesa e chi, invece dovrà fare i conti con qualche problema in amore, in salute o sul lavoro? A rispondere a queste domande ci ha pensato Paolo Fox all’interno dell’oroscopo di domani per i segni della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario.

Oroscopo domani, amore: nuovi progetti per le coppie Sagittario

Per la Bilancia la giornata di lunedì sarà all’insegna delle emozioni grazie all’allineamento planetario. L’astrologo consiglia a tutti i nati sotto questo segno zodiacale di tenere sotto controllo la loro natura emotiva. Per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione i prossimi giorni dovranno porre molta attenzione alle parole nei confronti del proprio partner. Per tutti i nati sotto il Sagittario la giornata di lunedì sarà favorevole l’amore, soprattutto per le coppie grazie alla presenza di Giove nel segno che aiuterà tutti a fare nuovi progetti.

Oroscopo domani, lavoro: novità per lo Scorpione

Il sopravvento delle emozioni potrebbe essere molto deleterio per la Bilancia soprattutto sul lavoro dove questo segno corre il rischio di perdere la concentrazione e sbagliare tutti i suoi programmi. Buone notizie per quanto riguarda il lavoro per il segno dello Scorpione che nella giornata di lunedì troverà terreno fertile per tutte le nuove iniziative. Tutti i Sagittario liberi professionisti vedranno un notevole miglioramento nella giornata di lunedì.

Oroscopo domani, salute: chi sarà al top tra la Bilancia, lo Scorpione e il Sagittario?

La salute della Bilancia potrebbe essere minata da improvvisi sbalzi di umore dovuto al turbinio d’emozione che travolgerà questo segno nelle prossime ore. Il segno dello Scorpione nella giornata di lunedì non avrà tante sorprese per quanto riguarda la salute. Il Sagittario nella giornata di lunedì vivrà un momento di vera e propria rinascita.

