Oroscopo domani 9 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 9 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono gli altri per la giornata di domani, lunedì 9 maggio per i segni del Cancro, del Leone e della Vergine? Quali tra questi segni riuscirà ad avere un inizio settimana all’insegna dell’amore, del successo lavorativo o dal punto di vista della salute? Ecco cosa prevede l’oroscopo di domani di Paolo Fox per i segni zodiacali del Cancro, del Leone e della Vergine.

Oroscopo domani 9 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni in amore e salute

Oroscopo domani, amore: Chi tra il Cancro, il Leone e la Vergine sarà al top?

Per il Cancro, la giornata di domani sarà segnata da un conflitto di energia interne che non permetterà a questo segno di fare dei passi in avanti, soprattutto in amore. I nati sotto il segno del Leone nella giornata di domani dovranno condividere i propri sentimenti con le persone amate anche se qualche confidenza potrebbe mettere qualcuno a disagio. Per la giornata di domani, la Vergine non avrà nessuna novità in ambito amoroso, tutto procederà secondo i piani.

Oroscopo domani 7 maggio 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: conflitti per il Cancro

Anche per quanto riguarda il lavoro i nati sotto il segno del Cancro vivranno un moment di stazionamento e probabili conflitti con i colleghi. Il consiglio dell’astrologo è quello di sfruttare questa situazione a proprio vantaggio. L’energia celeste dell’inizio settimana renderà il segno del Leone molto più emotivo e capace di entrare in empatia con tutti, in tutti gli ambienti, lavoro compreso. Per quanto riguarda il lavoro i nati sotto il segno della Vergine dovranno imparare a tenere a bada le parole, spesso fuori luogo soprattutto in determinati ambienti.

Oroscopo domani 7 maggio 2022 Bilancia, Scorpione, Sagittario/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, salute: frustrazioni per la Vergine

Per quanto riguarda la salute, i conflitti non faranno bene all’umore di tutti i nati sotto il segno del Cancro, il consiglio dell’astrologo per superare indenni questa giornata è quello di bere della camomilla e fare esercizio fisico. La capacità che avrà il Leone nella giornata di domani di sapersi mettere a nudo porterà numerosi benefici anche al suo stato di salute rendendolo molto più sereno e tranquillo. I nati sotto il segno della Vergine per vivere al meglio secondo l’astrologo dovrebbero sfogare tutte le loro frustrazioni con dell’esercizio fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA