Oroscopo domani 9 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 9 maggio 2022: previsioni Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la giornata di lunedì 9 maggio 2022 per tutti i segni zodiacali secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox? Chi tra il Capricorno, l’Acquario e i Pesci riuscirà ad avere un inizio di settimana privo di intoppi in amore, salute e lavoro e chi dovrà fare i conti con qualche piccolo problema? Ecco le previsioni per la giornata di domani.

Oroscopo domani, amore: Novità per l’Acquario

Il segno del Capricorno nella giornata di domani dovrà fare molta attenzione in amore. Tutto il mese di maggio per questo segno sarà caratterizzato da molte scelte importanti e da tensioni in famiglia. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox l’Acquario nella giornata di domani avrà Giove in una posizione favorevole che ridarà a questo segno zodiacale la voglia di amare. La giornata di domani sarà caratterizzata per il segno dei Pesci dalla luna in opposizione che porterà qualche malumore a questo segno.

Oroscopo domani, lavoro: pazienza per i Pesci

Tensioni anche sul lavoro per il segno del Capricorno che verrà messo a dura prova da tutti i suoi collaboratori. Il segno dell’Acquario dovrà cercare nella giornata di domani di ritrovare la tranquillità, il momento non è propizio per questo segno per polemizzare. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox per quanto riguarda il lavoro i Pesci nei prossimi giorni dovranno costruire le fondamenta per nuovi lavori autunnali. Il consiglio dell’astrologo è quello di non perdere di vista le nuove opportunità che potrebbero apparire davanti a loro.

Oroscopo domani, salute: chi sarà al top tra Capricorno, Acquario e Pesci?

Il momento difficile per il segno del Capricorno non permetterà a questo segno di godersi a pieno la giornata di lunedì che sarà vissuta molto sottotono. Il ritorno della voglia di amare darà al segno zodiacale dell’Acquario una ritrovata felicità e voglia di vivere. I nati sotto il segno dei Pesci trascorreranno un lunedì senza troppi intoppi dal punto di vista della salute.











