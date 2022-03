Oroscopo domani 9 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 9 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, le cose migliorano anche in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete: chi si libera da un vincolo, torna a volare. I nati sotto il segno del Toro devono fare molta attenzione alle questioni di cuore: se avete trascorso l’inverno a litigare, procedete con estrema cautela. Buone notizie da domani, mercoledì 9 marzo, per il cuore dei Gemelli: nuovi amori in arrivo. Dopo quattro lunghi mesi di opposizione, Venere abbandona le ostilità nei conforti del Cancro: la vita di coppia sarà meno complessa.

Oroscopo domani, lavoro: occasioni in arrivo per Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, da qui alla primavera sarà un crescendo di occasioni: è importante iniziare a tracciare la rotta di ciò che desiderate. In questo periodo il Toro deve essere molto prudente con certe questioni economico-finanziarie, ancor più se legate ad una trattativa d’affari. I Gemelli, grazie a Marte e Venere a favore dal 6 marzo, possono espandere i propri confini: sul lavoro potere chiedere di più sul lavoro. Mercurio sta per tornare in buono aspetto per il Cancro: movimentando la sfera dell’intelletto e delle buone occasioni, dal punto di vista professionale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: in questo momento avete bisogno di sentirvi avvolti dalla tranquillità, lontano dai problemi familiari o dalle discussioni in ambito lavorativo/affettivo. Il mese di marzo mette il Toro di fronte a tutto ciò che va riorganizzato nella vita, a partire dal proprio benessere psico-fisico. La parola d’ordine per i nati sotto il segno dei Gemelli è “rigenerarsi”: liberatevi da tutto ciò che crea costrizione. Il Cancro è un segno che vuole stare comodo, ma in questo mese sarà necessario fare un po’ di attività fisica in più.



