Oroscopo domani 9 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, Amore e…

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, mercoledì 9 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, marzo rappresenta un po’ la prova del “9” per i nati sotto il segno del Leone, in vista del ritorno di Giove in ottimo aspetto da maggio. Anche l’amore è in revisione: con Marte e Venere in opposizione, potreste prendervela col partner o un parente, o vivere i rapporti appena nati con diffidenza. L’amore o la famiglia chiedono molta responsabilità dai nati sotto il segno della Vergine: evitate i capricci. Amore a gonfie vele per la Bilancia: nuove emozioni in arrivo, tra grandi progetti per le coppie e incontri per i single. Marte e Venere accendono qualche polemica nella sfera affettiva o familiare dello Scorpione, spesso vi sentite sbagliati.

Oroscopo domani 8 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Lavoro, amore...

Oroscopo domani, lavoro: Vergine a dura prova

Per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, il mese di marzo è il momento giusto per capire cosa è “sì” e cosa è “no”, a partire da situazioni professionali o progetti ormai arrivati ad un giro di boa. La giornata di domani, mercoledì 9 marzo mette alla prova la pazienza della Vergine: tenete alta la concentrazione e mettete in campo strategie utili a tenere tutto in piedi. Dopo quattro mesi, Venere torna a favore della Bilancia riportando in auge volontà e creatività in ambito professionale. Lo Scorpione può contare sul favore del Sole per buona parte del mese, raggiunto da Mercurio dal 10: questo dà un incentivo agli affari professionali e c’è anche la possibilità di guadagnare qualcosa di più.

Oroscopo domani 8 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni: amore, lavoro, salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone. In questo periodo di revisione è meglio mantenere la calma, ma imparate anche ad ascoltare la pancia. La Vergine fa fatica a gestire tutto: dovete imparare che non potete fare tutto da soli, ne va della vostra salute mentale e fisica. Il ritorno di Marte e Venere in buon aspetto danno alla Bilancia l’occasione di fare qualcosa di divertente per riportare leggerezza. Per i nati sotto il segno dello Scorpione a metà mesa è in arrivo una ventata di energia: un’occasione per rimettersi in sesto anche fisicamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA