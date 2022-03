Oroscopo domani 9 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Chi al top in amore e salute?

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, mercoledì 9 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Sagittario l’amore torna in auge con una nuova conoscenza o un progetto di coppia. Un nuovo inizio vi aspetta! Marzo parla d’amore per il Capricorno, con l’esigenza di riportare in auge il proprio cuore dopo un periodo di maggiori distanze. Il periodo favorisce le nuove relazioni. Da domani, mercoledì 9 marzo, la Luna riporta l’amore in cima alle priorità dell’Acquario: il cielo favorisce le novità, i nuovi inizi, meno le minestre riscaldate. Mercurio sta per tornare nel segno dei Pesci e inizia una nuova fase della vostra vita sentimentale: preparatevi alla possibilità di accogliere un figlio, di parlare di matrimonio/convivenza e di ripartire da un nuovo amore.

Oroscopo domani, lavoro: buone intuizioni per il Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, è il momento di agire: fidatevi di chi può fare la differenza nei vostri affari. In questo periodo il Capricorno brilla di intuizioni negli affari. Anche sul lavoro potere rafforzare la vostra posizione o agganciare una nuova possibilità. Sul lavoro tutto è in revisione per i nati sotto il segno dell’Acquario: ricordate che “cambiamento” fa rima con “miglioramento”. Anche sul lavoro per i Pesci si parla di novità, nuove direzioni, nuovi programmi o ruoli: alcune risposte positive potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. È un periodo di ripresa con Marte e Venere schierati a favore già dal 6 marzo, e da fine mese anche il Sole e Mercurio. Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno deve imparare ad “ascoltarsi” e riconoscere i segnali che manda il corpo: non dovete tirare troppo la corda. Con Marte e Venere, nel segno dal 6 marzo, i nati sotto il segno dell’Acquario possono lasciarsi alle spalle i malanni di stagione, pronti ad accogliere la primavera. Per i Pesci è un cielo di rigenerazione che, anche per chi è stato male, permette un grande recupero.



