Oroscopo domani 9 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni per amore e salute

Oroscopo domani 9 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, mercoledì 9 novembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per il segno dell’Ariete sono in arrivo delle novità a partire dal 16 novembre. Questo è finalmente un cielo utile a tutti quelli che vogliono concedersi all’amore. In amore ci sono dubbi e lontananze per i nati sotto il segno del Toro. Forse non è chiara una questione sentimentale, inoltre Venere è opposta.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Per le coppie che hanno avuto qualche fastidio ora è il momento di dei chiarimenti, meglio parlare subito. Le ultime due settimana del mese potrebbero essere conflittuali e sarà più difficile incontrarsi. L’amore può diventare un riferimento importante adesso per il segno del Cancro, anche recuperare una storia è possibile. Venere è favorevole e sarà possibile ritrovare intimità nella coppia.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Le stelle consigliano ai nati sotto il segno del Leone di non mettersi in situazioni imbarazzanti in amore, almeno fino alla metà del mesi di novembre. I nati sotto il segno della Vergine hanno dovuto affrontare alcune provocazioni all’inizio del mese di novembre, ma alcuni rapporti sentimentali hanno retto il peso di quesi giorni: è un buon segno!

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Il segno dell’Ariete deve essere cauto per le questioni di soldi, soprattutto se negli ultimi due anni ci sono stati degli ammanchi o c’è da rispondere a una questione legale. Giove tornerà favorevole dal 20 dicembre. Il Toro è più agguerrito e testardo del solito: con Sole, Luna e Venere dissonanti si rischia di perdere le staffe per motivi banali nei rapporti con gli altri.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Tra i nati sotto il segno dei Gemelli c’è chi dovrà affrontare un percorso particolare, magari aprire una vertenza o affrontare una persona. Adesso avete Giove contrario e tra qualche settimana anche Venere, fatevi consigliare prima di agire e fare un buco nell’acqua. Dopo un fine settimana sotto tono, ora le stelle promuovono il segno zodiacale del Cancro: finalmente si torna a ragionare.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Giornate insofferenti anche sul lavoro per il segno del Leone, meglio evitare posizioni troppo rigide, anche se non vi sentita spalleggiati come vorreste. I nati sotto il segno della Vergine devono sfruttare questa Luna che aiuta a dare una visione più concreta del lavoro: dovete definire meglio quello che intendete iniziare e proporre dal prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Il mese di novembre si rivelerà importante per i nati sotto il segno dell’Ariete e sarà di recupero per quelli che hanno avuto problemi o una nuova organizzazione della vita. Il Toro con la Luna nel segno rischia di essere un po’ su di giri, rischiatevi di arrabbiarvi per futili motivi: il vostro benessere psicofisico potrebbe risentirne.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono cercare di reagire con maggiore tranquillità alle cose che accadano, rischiate solo di peggiorare la situazione. A livello fisico il segno del Cancro ha vissuto un momento di calo e ci sono stati problemi difficili da risolvere: per fare le cose ora ci mettete il doppio del tempo.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone deve evitare di farsi prendere dall’agitazione anche se ci sono pianeti avversi. Meglio trascorrere queste giornate in maniere tranquilla. I nati sotto il segno della Vergine devono superare un momento di stress, per guardare le cose con maggiore serenità. È importante anche trovare il tempo per riflettere un po’.











