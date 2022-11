Oroscopo domani 9 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Le stelle per amore e…

Oroscopo domani 9 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con le previsioni astrali e l’oroscopo del 9 novembre 2022. Come sarà la giornata di domani per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia il cielo è più tranquillo domani, mercoledì 9 novembre, e aiuta le coppie in crisi. Una storia d’amore importante può essere potenziata a partire dal giorno 16. In questi giorni ci sono delle belle emozioni e sensazioni positive da sfruttare al massimo per il segno dello Scorpione. Alcuni sono un po’ nostalgici, attenzione a non perdersi nei ricordi del passato.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il segno del Sagittario? Non bisogna dimenticare che l’amore è decisivo per stare bene e lo sarà ancora di più quando Venere entrerà nel segno, cosa che avverrà tra qualche giorno. Quindi le relazioni che nascono adesso, anche una semplice amicizia, potranno diventare qualcosa di più. Per il Capricorno sarà utile rinverdire l’amore, questa Venere in buon aspetto rivela che entro la fine dell’anno anche quelli che non hanno avuto tempo per amare finalmente troveranno lo spazio per appagare il cuore.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono stare attenti nei rapporti con Leone e Scorpione. Sarà saggio mettersi in gioco in amore solo se ne vale la pena: nessun navigante inizia il viaggio se il mare è in tempesta! I nati sotto il segno dei Pesci che non sono sicurissimi di una storia d’amore o che hanno avuto conflitti possono chiedere di definire ciò che non va entro il 16 novembre. L’ultima parte del mese aiuterà a definire alcuni legami.

Oroscopo domani 9 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

La seconda parte del mese di novembre sarà interessante per i nati sotto il segno della Bilancia che vogliono iniziare a lavorare meglio con alcune persone o portare avanti progetti nuovi. È un momento di osservazione più che di azione. La Luna è opposta e potrebbero esserci dei ripensamenti per il segno dello Scorpione, anche se in generale resta un oroscopo importante. In questi giorni è importante guardare al futuro con ottimismo.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Tra i nati sotto il segno del Sagittario saranno i lavoratori autonomi o quelli con la possibilità di crescere a ricevere una buona notizia entro i primi giorni di dicembre. Il meglio partirà dopo il 16 di novembre. Questo cielo aiuta il segno del Capricorno a produrre buone idee, avere il Sole e Venere in aspetto interessante è di buon auspicio per il futuro. Il prossimo anno avrete Giove e Saturno dalla vostra parte.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

La seconda metà del mese di novembre permetterà all’Acquario di risolvere questioni importanti. Attenzione perché alcune persone potrebbero essere gelose di quello che state facendo. Se il segno dei Pesci pensa che un rapporto professionale non è chiaro è meglio parlerà subito, così da evitare discussioni di troppo nella seconda parte del mese, in cui non riuscirete più a sopportare la mancanza di chiarezza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia si sono liberati dell’opposizione della Luna e ora stanno meglio. Approfittate del momento per recuperare energia e ottimismo. Un po’ di prudenza per il segno dello Scorpione, in particolare coloro che hanno problemi fisici e che non si sono riguardati nelle ultime settimane. Potreste soffrire in maniera più faticosa l’opposizione della Luna.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Per il loro benessere psicofisico i nati sotto il segno del Sagittario devono cercare di farsi scivolare addosso le polemiche. Nei primi giorni di novembre vi siete esposti molto, il peggio è passato. È un periodo di organizzazione per il segno del Capricorno, a partire da una sana routine quotidiana.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario risentono ancora di una certa agitazione partita a inizio novembre, da una settimana per vari motivi c’è un forte conflitto interiore. Cercate di non favorire stati d’animo burrascosi. Lento e graduale miglioramento per i nati sotto il segno dei Pesci che sarà dominante da dicembre in poi. Nulla fermerà la vostra evoluzione targata 2023.











