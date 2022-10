Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come ogni giorno, anche oggi torna il quotidiano appuntamento con l’oroscopo domani di Paolo Fox che attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, svela le previsioni delle stelle per la giornata di domani, domenica 9 ottobre. Quelli dell’astrologo più famoso della televisioni italiana sono consigli da verificare sul campo come ricorda puntualmente lo stesso Fox. Cosa prevede, dunque, il cielo per i primi quattro segni dell’oroscopo? Chi avrà una domenica all’insegna delle grandi emozioni sentimentali e non? chi, invece, dovrà dedicare la domenica soprattutto al relax per ricaricarsi al termine di una settimana impegnativa?

Paolo Fox, oroscopo 7 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Vergine a Cancro

Andiamo, dunque, scoprire, segno per segno, tutte le previsioni per amore, lavoro e salute per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Passione alla stelle per i nati sotto il secondo dell’Ariete che hanno già una storia d’amore. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, tuttavia, il cielo è promettente anche per i cuori solitari e in cerca d’amore.

Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Toro

Non sarà una domenica totalmente tranquilla per i nati sotto il segno de Toro. Chi ha già una relazione, dovrà sfruttare la giornata per chiarire qualche incomprensione che, se trascinata, potrebbe creare una frattura nel rapporto.

Amore, il punto sui Gemelli

I Gemelli che, in amore, stanno vivendo fas di alti e bassi, potranno essere piacevolmente colpiti. Chi, infatti, ha avuto qualche piccolo battibecco con il partner, avrà finalmente la possibilità di riappacificarsi.

Amore, il punto sul Cancro

Domenica particolare per il Cancro che, nella vita di coppia, potrebbe vivere qualche momento di disagio soprattutto se c’è già una crisi in corso che dura da un po’ di tempo.

Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Vergine a Acquario

Oroscopo domani, lavoro: Gemelli in attesa

Momento importante sul lavoro per l’Ariete. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, le persone del segno si sentono pronte anche ad affrontare passi importanti facendo delle scelte che potrebbero cambiare tutto.

Lavoro, il punto sul Toro

Periodo intenso sul lavoro per i nati sotto il segno del Toro che, ogni tanto, pur essendo dei veri stacanovisti, sentono il bisogno di staccare la spina per ritrovare la voglia di andare avanti.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Fase d’attesa per i nati sotto il segno dei Gemelli. Tuttavia, tale periodo non sarà infruttuoso perchè porterà ad obiettivi importanti e le vostre speranza non cadranno nel nulla.

Lavoro, il punto sul Cancro

Periodo particolare sul lavoro per i nati sotto il segno del Cancro. Nonostante qualche piccola difficoltà, tuttavia, evitate d’ingigantire la situazione più del dovuto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Più movimento e una dieta più equilibrata per i nati sotto il segno dell’Ariete secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Chi ha messo su qualche chilo, riuscirà a smaltirlo in poco tempo.

Salute, il punto sul Toro

Molta stanchezza per i nati sotto il segno del Toro che necessitano di riposare un po’ di più. Attenzione alla gola, sia dal punto di vista fisico in vista dei malanni stagionali che come tendenza a mangiare male.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli, nella giornata di domani, dovrebbero evitare gli sforzi fisici e i lunghi spostamenti che potrebbero aumentare ulteriormente la stanchezza accumulata nel corso della settimana.

Salute, il punto sul Cancro

Attenzione allo stomaco per i nati sotto il segno del Cancro. Lo stomaco rappresenta il punto debole del segno ed è l’organi che risente anche di tutte le tensioni accumulate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA