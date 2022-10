Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la domenica per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A svelare tutto, come sempre, è Paolo Fox che svela l’andamento delle stelle, per la giornata di domenica 9 ottobre, attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv. Quali emozioni vivranno gli ultimi quattro segni? Chi riuscirà a godersi una domenica di relax dedicandosi totalmente ai sentimenti e tralasciando, almeno per un giorno, il lavoro?

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il periodo, per i sentimenti dei nati sotto il segno del Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è buono. Tuttavia, nel corso della giornata di domani, non mancherà qualche difficoltà emotiva.

Amore, il punto sul Capricorno

Qualche piccola discussione in amore per i nati sotto il segno del Capricorno. La giornata di domani, infatti, sarà caratterizzata da qualche piccolo conflitto emotivo.

Amore, il punto sull’Acquario

Giornata di chiarimenti in amore quella di domani per i nati sotto il segno dell’Acquario. Sfruttate, dunque, la giornata di domani per risolvere le piccole incomprensioni che potrebbero sorgere con il partner.

Amore, il punto sui Pesci

Se per le coppie è un buon periodo, per i single nati sotto il segno dei Pesci che cominciano una storia in questo periodo, è un momento positivo. Le relazioni che nascono in tale periodo, infatti, possono decollare.

Oroscopo domani, lavoro:

Qualcosa da mettere a posto sul lavoro per i nati sotto il segno del Sagittario. Il periodo non è dei migliori, ma non perdete la speranza per il prossimo futuro.

Lavoro, il punto sul Capricorno

La domenica è fatta per rilassarsi e, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Capricorno, dovrebbero sfruttare la giornata per rilassarsi e non pensare al lavoro.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Dopo un periodo di stress in cui non sono mancate le decisioni importanti, per i nati sotto il segno dell’Acquario, è un periodo di netta ripresa.

Lavoro, il punto sui Pesci

Idee vincenti per i nati sotto il segno deli Pesci che possono contare anche su qualche contatto in più che sarà importante per realizzare sogni e progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Evitare gli alcolici, le sigaretta e privilegiare lunghe passeggiate e acqua sono le regole che, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, dovrebbero seguire i nati sotto il segno del Sagittario.

Salute, il punto sul Capricorno

Grande stanchezza per il Capricorno che arriva sempre a fine giornata senza forza. I nati del segno dovrebbero provare a rilassarsi e, soprattutto, a riposare di più.

Salute, il punto sull’Acquario

Tanti impegni per l’Acquario che, in questo periodo, si sente particolarmente nervoso. Le persone del segno amano la libertà e, di fronte a tante pressioni, potrebbero essere assaliti dall’ansia.

Salute, il punto sui Pesci

Qualche tensione per i nati sotto il segno dei Pesci che potranno sfruttare la giornata di domani per scaricarsi con lunghe passeggiate nella natura.











