Oroscopo domani 9 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 9 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete settembre è il mese delle rivelazioni: Marte è in aspetto buono per tutto il tempo e non manca la voglia di mettersi in gioco. Bene domenica con la Luna nel segno.

Amore, il punto sul Toro

La Luna favorevole annuncia un fine settimana migliore per i sentimenti del Toro. Chi è solo può guardarsi intorno. Venere è favorevole e di ottimo auspicio per le coppie che hanno avuto problemi.

Amore, il punto sul Gemelli

I Gemelli devono essere cauti nelle relazioni ed evitare i contrasti, perché sono ore un po’ particolari, come se ci fosse una prova da superare.

Oroscopo domani, lavoro: in arrivo nuove soluzioni per l’Ariete

La giornata di Venerdì nasce con una Luna interessante per l’Ariete. È un fine settimana in cui possono arrivare buone soluzioni nonostante ci siano state problematiche legate ai soldi.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro i lavori che partono adesso avranno uno sviluppo importante nel 2023, bisogna però essere elastici nei riguardi della situazione esterna.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Marte nel segno dei Gemelli rappresenta nervosismo, ma porta anche una bella capacità di azione. Prima di alzare un polverone aspettate la giornata di domenica.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete domenica la Luna sarà nel segno: è in vista un recupero importante. Anche Giove è dalla vostra parte.

Salute, il punto sul Toro

Le ultime due giornate sono state pesanti per i nati sotto il segno del Toro, adesso bisogna ritrovare un po’ di serenità. La Luna sarà favorevole nel fine settimana.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli le giornate di venerdì e sabato saranno un po’ più intense sul piano psicofisico e potrebbero comportare uno stress maggiore.











