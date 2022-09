Oroscopo domani 9 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 9 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In questo momento alla Bilancia non conviene rispolverare vecchie tensioni che riguardano l’amore e la famiglia. Venere sarà presto nel segno.

Amore, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista sentimentale i nati Scorpione devono ritrovare un po’ di serenità, soprattutto coloro che sono soli da tempo. Ora con Venere favorevole si potrebbe fare un incontro piacevole.

Amore, il punto sul Sagittario

In amore il segno del Sagittario deve trovare una vena creativa. Non mancano i dubbi: evitate contrasti e sviste, gelosie e tradimenti

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, nuove alleanze in vista

Giove è in opposizione per la Bilancia: dovete trovare nuovi accordi, alleanze, persone che vi aiutino a realizzare un determinato progetto.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

La Luna è favorevole per il segno dello Scorpione e aumenta la vostra capacità di azione. Novità per quanto rigurda le questioni di lavoro.

Lavoro, il punto sul Sagittario

È un periodo positivo per il Sagittario in ambito lavorativo grazie al favore di Giove. Solo le uscite destano qualche preoccupazione di troppo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il settore della salute è piuttosto protetto per la i nati sotto il segno della Bilancia, ma Giove è contrario: ogni tanto sarà necessario fermarsi. Attenzione allo stomaco.

Salute, il punto sullo Scorpione

La salute dello Scorpione si rafforza grazie a questo cielo che promette molto bene.Curate la vostra pelle e optate per un’alimentazione sana.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Il contatto con la natura e una leggera attività fisica potrebbe aiutarvi a stare ancora meglio.











