Oroscopo domani 9 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 9 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Cancro? Le storie che sono nate tra fine luglio e inizio agosto, quando Venere era nel segno, possono continuare ora che il pianeta è favorevole.

Amore, il punto sul Leone

Se per il Leone è nata una storia ad agosto oppure un progetto di coppia ha preso il volo nel corso delle ultime settimana, bisogna essere più contenti! Il cielo rende possibili nuovi amori: Mercurio favorisce gli incontri, Giove e Marte le buone sensazioni.

Amore, il punto sulla Vergine

Tra domani, venerdì 9 settembre, e sabato la Vergine potrebbe dover affrontare qualche fastidio in famiglia e nelle relazioni: cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, nuovi accordi e strategie

Il Cancro ha bisogno di trovare nuovi accordi e strategie per andare avanti. Soprattutto se in ballo c’è un nuovo progetto che non si sa bene come andrà a finire

Lavoro, il punto sul Leone

Questo cielo è interessante in vista di domenica per i nati sotto il segno del Leone. Giove favorevole indica che alla fine non mancherà un buon esito per questioni rimaste in sospeso.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Come procede il lavoro per la Vergine? State imbastendo un progetto che andrà bene nei prossimi mesi e che potrà svilupparsi ancora meglio il prossimo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Questa settimana è iniziata in maniera sbandata per il Cancro perché lunedì e martedì la Luna opposta ha determinato una sorta di disagio che è parzialmente presente anche adesso.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone deve tenere sotto controllo la forma fisica. Con Giove favorevole è un buon momento per prendersi cura del proprio benessere.

Salute, il punto sulla Vergine

La Luna in opposizione alla Vergine non rappresenta un blocco ma certamente un momento di stanchezza che bisogna cercare di superare. Attenzione anche alla stanchezza mentale, non solo fisica.











