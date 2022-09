Oroscopo domani 9 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 9 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere positiva per il Capricorno: se siete innamorati portate avanti la vostra storia, se invece non siete soddisfatti avete tempo per chiudere.

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sull’Acquario

In questo momento Venere è in aspetto neutrale per l’Acquario, ma diventerà positiva dal 29 settembre. Attenzione a non agitare troppo le acque se state vivendo un rapporto da molti anni.

Amore, il punto sui Pesci

A settembre il segno dei Pesci metterà alla prova un rapporto d’amore. C’è un po’ di confusione, ma sarà il 2023 a portare garanzie anche per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in lotta contro Giove

I nati del Capricorno devono lottare co Giove contro: ciò significa questioni di soldi da risolvere, qualche dubbio con collaborazioni e alleanze. Domani la Luna sarà in sestile: avrete una buona capacità di azione.

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è il momento di sviluppare idee innovative visto che Giove e Marte sono favorevoli. Tutto quello che parte adesso sarà sostenuto da buone stelle.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci hanno molto cose da fare, molto da sperimentare. L’oroscopo segna una grande crescita, un’evoluzione che si completerà il prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno hanno a che fare con Giove contrario anche per quanto riguarda la salute: stanchezza e debolezza fisica.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati dell’Acquario sono un po’ disattenti: avete bisogno di riposare mente e corpo. Approfittate del fine settimana per dedicarvi a un po’ di sano relax.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci devono evitare lo stress, avete Venere in opposizione e Marte dissonante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA