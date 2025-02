Oroscopo domani, previsioni Mauro Perfetti: buona Bilancia

Sempre secondo l’oroscopo domani di Mauro Perfetti, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, in particolare domani giovedì 13 febbraio 2025. Non mancheranno sorprese sia dal punto di vista del lavoro che dell’amore. Partiamo dalla Bilancia, alle prese con delle importanti novità:

Sanremo 2025, seconda serata/ Scaletta, diretta, ospiti e cantanti: Malgioglio, Frassica e Balti sul palco

BILANCIA: i sentimenti vi daranno delle belle risposte, in amore qualcosa sembra finalmente destinato a cambiare in meglio per voi. Svolta tanto attesa per i single, finalmente.

CAPRICORNO: secondo l’oroscopo domani è in arrivo una valanga di novità per voi, sfruttate il momento e cercate di goderne, sul lavoro arriveranno delle importanti proposte di lavoro.

Grande Fratello, Helena Prestes lapidaria su Lorenzo Spolverato: "Esempio di m*rda"/ "È la rovina della tv"

ACQUARIO: nel lavoro si vanno a creare delle importanti prospettive, le questioni sentimentali potrebbero giocare un ruolo importante, potrete trovare un accordo se siete in dubbio su diversi fronti per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo domani Mauro Perfetti: Pesci decollano

Sempre stando alle indicazioni astrali di domani giovedì 13 febbraio 2025, scopriamo che i Pesci riusciranno a vivere un momento positivo dopo qualche tensione accumulata. Stando alle anticipazioni di Mauro Perfetti scopriamo che non mancheranno novità anche per Sagittario e Scorpione:

ACQUARIO: nel lavoro si creano delle importanti prospettive, avrete le condizioni per ripartire e avrete anche la possibilità di trovare un accordo se siete in ballo con delle altre trattative, le questioni di cuore saranno leggermente favorite in queste ore.

Maria Tomba e il padre morto prima di Sanremo Giovani 2025/ "Festival? Glielo avevo promesso"

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale ci saranno delle liete notizie sul lavoro, delle belle sorprese per voi. Anche in amore qualcosa molto presto potrebbe cambiare.

SCORPIONE: la Luna piena cambierà alcuni scenari in questi giorni, San Valentino vi darà una mano importante e riuscirete a correggere le cose che fino ad oggi non sembrano essere andate nella maniera giusta.