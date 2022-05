Oroscopo domani Paolo Fox, 1 giugno 2022/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo domani 1 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle per per la giornata di domani, mercoledì 1 giugno 2022? Puntuali come sempre tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

La sfera amorosa del Capricorno può essere compromessa da qualche tensione. Nel mese di maggio ci sono stati dei problemi sentimentali e bisogna cercare di recuperare. Lasciatevi alle spalle un po’ di freddezza. Le occasioni migliori per amare e per confrontarsi per l’Acquario sono da sfruttare in questa settimana. Qualche dubbio, invece, sabato e domenica. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci fino a giovedì vivono una settimana strana dal punto di vista sentimentale. Nel rapporto con gli altri potreste sentirvi un po’ spaesati.

Oroscopo domani, lavoro: cosa interessa al Capricorno?

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Capricorno ha una grande capacità di azione: l’importante è focalizzare le idee sul punto giusto e su quello che vi interessa. L’Acquario non deve fermarsi proprio adesso: in questa settimana Saturno si trova al primo posto per quanto riguarda volontà, creatività e desiderio di andare avanti. Per il segno dei Pesci c’è un po’ di nervosismo in agguato anche nei rapporti di lavoro. Prendete le distanze dalle persone che vi hanno provocato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno tende a preoccuparsi più degli altri che di se stesso: ora, invece, è il momento di pensare al vostro fisico con controlli e visite, se necessari. Secondo l’oroscopo domani, in questi giorni l’Acquario può recuperare energia, volontà e voglia di fare. Nel weekend potreste cedere il passo a qualche fastidio reumatico o a un po’ di pigrizia. Settimana pesante per i Pesci, sopratutto fino a giovedì. Da venerdì la Luna sarà favorevole, organizzare qualcosa di divertente per rimettervi in pista.

