Previsioni oroscopo Paolo Fox, le indicazioni di Pasquetta

L’Oroscopo Paolo Fox ha fatto il punto dal punto di vista astrologico per i prossimi giorni, in particolare le previsioni oroscopo domani prevedono novità importanti per vari segni, dallo Scorpione al Sagittario.

SCORPIONE: c’è qualcosa che vi procura un po’ di ansia, ma il peggio andrà presto alle spalle. Bene i nuovi progetti, ci saranno delle situazioni interessanti, valutate bene tutte le decisioni in questa fase.

SAGITTARIO: la tenacia è la vostra caratteristica predominante, qualcuno di voi si potrebbe sentire frustrato. Avete vissuto momenti di tensione che sembrano ormai alle spalle. Avete tempra e riuscirete a lasciarvi alle spalle il passato.

CAPRICORNO: ci sono delle persone che non vi comprendono a pieno in questa fase, c’è un po’ di gente ipocrita che sta ruotando intorno a voi, cercate di guadagnare i vostri spazi. Troverete delle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox, cosa accadrà domani 21 aprile 2025

Novità dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, dall’Acquario alla Bilancia, vedremo come andranno le cose e cosa cambierà. Sul tavolo diverse situazioni sentimentali, ma anche questioni di lavoro che necessitano attenzione.

ACQUARIO: avete grande senso dell’umorismo e questo potrebbe darvi una mano importante. Il vostro aspetto giocoso sarà sicuramente d’aiuto in questa fase. Andate avanti per la vostra strada in questo momento.

PESCI: c’è un doppio aspetto in questa fase della vostra vita, da una parte un’apertura totale alle emozioni e alle nuove conoscenze, dall’altra la possibilità del ritorno di una persona con cui avete avuto un rapporto.

BILANCIA: mettete il passato alle spalle, le questioni che vi hanno fatto male saranno dimenticate. Per quanto riguarda l’amore potrebbe essere una fase vincente, cercate di chiudere entro giugno