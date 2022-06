Oroscopo estate 2022: luglio, agosto, settembre/ Previsioni e classifica: Gemelli, Ariete al top!

Oroscopo estate 2022 di Branko, la classifica dei segni: medaglia d’oro per Gemelli, Ariete e…

Che estate sarà per i segni zodiacali? Quali saranno i segni maggiormente fortunati? In amore chi farà più incontri e chi invece incontrerà l’amore della vita? Sul Settimanale Chi è stato pubblicato l’inserto sull’Oroscopo estate 2022 di Branko. Seguendo le trame celesti, Marte e Giove sono i pianeti che daranno l’impronta alla stagione estiva. Anche Venere va seguita con Mercurio per la socialità, il divertimento, i viaggi e la compagnia. Luglio è il mese perfetto per rendere più stabile un amore nato di recente e per vivere parentesi di felicità con chi amate. Giove fermo in Ariete è splendido per i segni di fuoco che ritroveranno una gioia di vivere assoluta.

I Gemelli nati in maggio, gli Arieti di Marzo e gli Acquari di gennaio vincono la medaglia d’oro di seduzione irresistibile. Gli altri cadranno ai vostri piedi. I nati di Gemelli, Ariete e Acquario salgono sul gradino più alto del podio assieme al Sagittario. Sono quattro segni favoriti dalle stelle che spingono a fiduciose aperture, a nuovi incontri e conoscenze se si è single. Medaglia d’argento invece per Bilancia, Cancro, Scorpione, Toro e Capricorno. Rilassati, sensuali e liberi di trasformare i desideri in realtà.

Oroscopo estate 2022 di Branko, la classifica dei segni: medaglia di bronzo per Pesci, Vergine e…

Al terzo posto in questa estate torrida secondo le previsioni dell’Oroscopo estate 2022 di Branko ci sono i segni di Pesci, Vergine e Leone. Dovranno essere più attenti e esigenti per quanto riguarda le amicizie e la qualità della vacanza. Marte in Gemelli e Urano nel Toro garantiranno sesso di qualità per questi segni e per vivere l’amore in modo più solare e dinamico. Tra agosto e settembre l’estate si infiammerà parecchio. Il corpo avverte l’esigenza di stacco e relax e non ha voglia di tensioni e tempeste emotive.

Per quanto riguarda il segno dei Pesci, Agosto non tranquillo, Marte tutto il mese in Vergine (matrimonio e collaborazioni). Fate un programma finché c’è Mercurio-Leone (denaro), che deve coinvolgere famiglia e figli. Non sarà facile separare impegni esterni da doveri (e gioie) in amore. Nonostante i reumatismi, vigore passionale notevole. Apprezzati per il sex, la notte di Ferragosto. Per i nati sotto il segno del Capricorno ancora attenzione alle spaccature create dai pianeti in Cancro (non solo nel lavoro), ma il periodo ansioso è finito. Una forza ottimista arriva dal Leone, ma a volte avrà bisogno del vostro aiuto. Voi non dovete combattere con Saturno e Giove contro Sole, anzi l’opposizione è garanzia di un vostro imprevisto successo entro Luna nuova, 8 agosto.











