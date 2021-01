Gemelli, Oroscopo Paolo Fox 2021 a Domenica In/ Giovanna Botteri verso una promozione?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Gemelli: amore, lavoro e fortuna per il nuovo anno

Paolo Fox ed il suo oroscopo 2021 per il segno dei Gemelli, nel corso della puntata del 3 gennaio di Domenica In. Testimonial d’eccezione è stata la giornalista e inviata Giovanna Botteri che ha potuto ascoltare con attenzione le previsioni per il suo segno. Quello appena iniziato è un anno particolare per tutti i segni d’aria e quindi voi dei Gemelli avrete un momento veramente positivo. In particolare il vostro segno è comandato da un pianeta come Mercurio, grazie al quale siete dei soggetti molto curiosi e al contempo precisi. Per questo alcuni di voi scelgono sempre lavori che hanno a che fare con le persone, oppure come nel caso di Giovanna Botteri il mondo del giornalismo in cui si vivono tante realtà differenti.

Infatti la vostra continua ricerca di qualcosa di nuovo, stimolata dalla vostra continua voglia di conoscere, vi porta ad essere molto comunicativi, ad amare il linguaggio, un qualcosa che in tutti i Gemelli si rivela sin da piccoli. Quindi avete un bisogno naturale di utilizzare le diverse forme del linguaggio.

Oroscopo Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per il 2021

Il 2021 per i Gemelli si prospetta come un anno veramente buono secondo l’oroscopo di Paolo Fox, merito di un cielo fantastico in cui Giove e Saturno illuminano il vostro segno. L’energia che otterrete da questi pianeti, vi permette di sviluppare tutte le vostre capacità, tra le quali anche per esempio la vostra perspicacia. Infatti voi siete quelli che quando vi è molto vento invece di nascondervi dietro un muro e proteggervi, lo utilizzate al fine di migliorare la vostra vita. Questa vostra particolarità vi permette anche nelle situazioni difficili di riuscire ad ottenere un qualcosa di positivo, in un momento di emergenza come quella odierna.

Lavoro: estate al top

Per i Gemelli i mesi di maggio, giugno e luglio sono tra i più adatti per permettervi di conquistare qualcosa di nuovo dal punto di vista lavorativo, molto probabilmente con la notizia di una promozione. Una situazione che, secondo l’oroscopo 2021 si potrà avverare proprio per l’influsso positivo di un Giove che vi darà quella spinta in più. Alcuni di voi probabilmente otterranno anche una proposta che porterà a un vero e proprio cambiamento nel vostro modo di essere, e ad affrontare qualcosa di molto diverso rispetto al 2020.

Amore: cielo positivo

Anche dal punto di vista sentimentale l’oroscopo di Paolo Fox prevede per il segno dei Gemelli un cielo è positivo e vi porterà dei cambiamenti. L’unica attenzione è il mese di gennaio, dato che a dicembre avete avuto un momento complicato e sarà importante non effettuare troppe scelte. È importante che vi circondiate di persone che non solo vi possano dare quel qualcosa in più nell’intimità, ma con cui avrete la possibilità di parlare e di comunicare dal punto di vista intellettuale, infatti il vostro segno vive sempre un amore con un po’ di razionalità. Il mese di aprile potrà essere considerato quello migliore per cercare l’amore, anche se grazie all’influsso positivo di Giove molto probabilmente riceverete diverse proposte e non dovrete essere voi a cercare una partner.

