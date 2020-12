Oroscopo Gemelli 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Andrea Delogu, figlio in arrivo con il nuovo anno?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Gemelli: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Ecco le previsioni dell’Oroscopo 2021 di Paolo Fox per il segno dei Gemelli. Il 2021 porterà di progressi che riguarderanno tutti i settori della vita, grazie all’aiuto di Giove e Saturno per lo più favorevoli. Anche la sfera sentimentale migliora, ma bisogna prima capire cosa è successo in passato.

Amore: le stelle offrono alternative nel 2021

In amore l’anno parte bene per i nati sotto il segno dei Gemelli. A febbraio gli astri sono tutti d’accordo nel proporre opportunità e alternative a chi non fosse soddisfatto della propria situazione sentimentale. Ad aprile l’amore torna ad essere intrigante, grazie al transito favorevole di Venere nei primi 15 giorni. In primavera si è più disponibili al perdono: è l’occasione per lasciarsi alle spalle qualche dispiacere. L’importante è non crogiolarsi in un sogno di amore irrealizzabile. Per le coppie che desiderano avere un figlio, secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox sarà un anno fertile.

Lavoro: l’oroscopo 2021 svela tanta grinta per nuove opportunità

Nel lavoro gennaio regala grinta ai Gemelli, Giove e Saturno iniziano subito a essere favorevoli. A marzo, Marte entra ne segno portando con sé la voglia di rimettersi in gioco. Marzo sarà un mese promettente per contatti, lavoro, incontri. Con la primavera arriveranno nuove opportunità e qualche vantaggio. Ottobre è un mese positivo su tutti i campi, si recupera anche a livello psicofisico.

Salute: in primavera nuove energie secondo l’oroscopo Paolo Fox 2021

La primavera porta energia per i nati sotto il segno dei Gemelli. Paolo Fox nelle sue previsioni per l’Oroscopo 2021 consiglia ai Gemelli di leggere per rilassare la mente. Giugno sarà il mese giusto per fare delle cure, che possono portare vantaggi anche a lunga scadenza. Il merito è di Marte che transita nel segno dall’11 giugno: fino a fine mese non ci sono ostacoli, le soluzioni possono arrivare all’improvviso. Fox dà un altro consiglio: i Gemelli devono frequentare persone ottimiste e cercare nuovi stimoli, questo li aiuterà a stare meglio.

Oroscopo Gemelli: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Andrea Delogu?

Il 2020 professionalmente è andato a gonfie vele per Andrea Delogu, nata il 23 maggio 1982. La conduttrice è del segno dei Gemelli e Paolo Fox aveva annunciato un anno proficuo per questo segno. “Chi per sua fortuna ha a stessa persona sempre a suo fianco è più libero di amare e fare progetti” e così è stato per Andrea Delogu, sposata dal 2016 con l’attore Francesco Montanari. Da fine giugno, infatti, Andrea Delogu ha condotto su Rai 1 “La vita in diretta – Estate” insieme a Marcello Masi: “Un’avventura, nel vero senso della parola, si conclude oggi. È stata un’estate difficile, diversa e complicata ma è stata un’estate che non dimenticherò mai”, ha scritto su Instagram alla fine dell’esperienza estremamente positiva su Rai 1. Paolo Fox aveva preannunciato nel 2020 un “dicembre che porterà lontano”: dal 12 dicembre insieme al drammaturgo Stefano conduce il programma “Ricomincio da Raitre”, in onda ovviamente su Rai 3.

Per quanto riguarda l’amore, Paolo Fox aveva parlato di “sentimenti favoriti”: il rapporto tra Andrea Delogu e il marito Francesco Montanari sembra uscire da questo 2020 più forte che mai, come testimoniano i numerosissimi post ironici e non che la conduttrice ha dedicato durante la pandemia al marito attore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA