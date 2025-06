Un inizio luglio da incorniciare per alcuni segni zodiacali che vivranno un periodo ricco di soddisfazioni.

Un oroscopo dolce-amaro quello di inizio luglio 2025. Se un segno troverà l’amore della vita, un altro vivrà un periodo tutt’altro che sereno. A svettare in cima alla classifica della fortuna è il Leone, che attraversa uno dei periodi più belli degli ultimi mesi.

Seguono a ruota Ariete e Scorpione, protagonisti di un periodo ricco di nuove possibilità e avanzamenti. Altri segni sono chiamati a un luglio più riflessivo, utile per consolidare e seminare con pazienza. Ma entriamo nel dettaglio delle previsioni.

Leone e Ariete regnano incontrastati

Comea abbaimo anticipato, luglio si presenterà come il mese ideale per i Leone, in cui tutto sembra andare per il meglio. Le occasioni fortunate non mancheranno, sia sul lavoro che nella vita privata. Il periodo è ideale anche per lanciarsi in nuove sfide e la combinazione tra coraggio e determinazione può portare a grandi risultati, anche in amore. Potreste infatti conoscere l’amore della vostra vita.

Anche l’Ariete potrà raccogliere i frutti del duro lavoro fatto nei mesi scorsi. Questo mese si apre con un’energia positiva che favorisce le scelte audaci, soprattutto in ambito professionale. Nuovi incarichi o svolte impreviste porteranno a successi tangibili.

Al terzo posto sul podio c’è lo Scorpione. Le stelle lo spingono a puntare in alto, soprattutto sul lavoro. È un momento perfetto per dare concretezza alle ambizioni coltivate da tempo. Promozioni e nuovi ruoli sono all’orizzonte e sempre più vicini.

Anche Gemelli e Toro godono di una buona sorte, seppur in modi diversi. Per i Gemelli la chiave sarà la comunicazione, con scambi proficui che apriranno nuove strade. Il Toro trova invece un po’ di stabilità e serenità, dopo un giugno da dimenticare, soprattutto in ambito familiare.

I segni meno fortunati

Non tutti i segni però potranno contare su un luglio esplosivo. Per i Pesci, il Cancro, l’Acquario e i Vergine il mese non porterà grandi stravolgimenti positivi ma sarà molto utile per consolidare situazioni in bilico e capire meglio i propri sentimenti. L’invito per questi segni è rallentare e capire i propri bisogni interiori, a lungo ignorati. Anche il Capricorno si troverà in una fase più introspettiva, che lo porterà a porsi più domande sulla sua vita.

Dal canto suo, il Sagittario affronterà un periodo non proprio semplicissimo, in cui dovrà chiarire molto cose soprattutto a livello sentimentale. Siete sicuri di aver intrapreso la strada giusta? O avete forse bisogno di cambiare rotta e orientarvi verso nuovi orizzonti? Ricordatevi che siete voi a scegliere e le opzioni sono infinite. L’importante è ricordarselo e non lasciarsi travolgere e influenzare dalle esigenze degli altri.