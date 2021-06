Oroscopo: la Luna piena della fragola 2021 influisce sui segni?/ Ariete ispirato, Toro nuovi incontri e…

Luna piena della fragola: effetti su oroscopo di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Domani, lunedì 24 giugno 2021, arriva la “Luna piena della fragola”, il primo plenilunio dell’estate. Il termine “luna di fragola” è stato coniato dai nativi americani per ricordare stagione di raccolta delle fragole negli Stati Uniti nordorientali e in parti del Canada orientale, che cadeva nel mese di giugno. Dalle 20.40 di domani sarà quindi possibile ammirare il plenilunio, ma come la Luna influenzerà il cielo e l’oroscopo dei segni zodiacali? Per L’Ariete la Luna porta ispirazione sul futuro fino alla fine del mese di giugno: per quanto riguarda i sentimenti saranno favoriti nuovi incontri, sul lavoro potrete essere più ambiziosi.

I nati sotto il segno del Toro saranno incoraggiati dalla Luna a focalizzassi su nuovi obiettivi e nuovi stimoli. Il cielo favorirà incontri con persone di spessore. Per i Gemelli il plenilunio porta il dono della chiarezza: è il momento di affrontare i problemi che avere preferito evitare fino ad adesso. Un occhio anche alle questioni economiche. La Luna di fragola aiuta il Cancro a chiarire con il partner. Inoltre il plenilunio aiuta ad avere una visione più oggettiva dei rapporti. La Luna piena della fragola 2021 invita il Leone alla calma, non abbiate fretta nell’affrontare la vostra quotidianità. Sfruttate il plenilunio per capire dove spendere le vostre energie. La Vergine ha bisogno di rilassarvi e la Luna di fragola vi invita alla “leggerezza”.

Influenza della Luna piena della fragola 2021 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Occhi puntati in cielo per vedere la Luna di fragola di domani, giovedì 24 giugno. Un cielo così particolare non può non avere ripercussioni anche sull’oroscopo dei segni zodiacali. La luna di fragola sarà magica per i nati sotto il segno della Bilancia: il plenilunio porterà ispirazione e una sensazione di vivere in incredibili coincidenze.

Il cielo dello Scorpione è ricco di emozioni, accentuare dalla Luna. Non mancheranno notizie inaspettate, ma il plenilunio vi darà la forza di non abbattervi. La Luna di fragola parla di amore e sentimenti ai nati sotto il segno del Sagittario, che ritrovano il sorriso e l’entusiasmo. Attenzione anche alle questioni economiche ed emotive.

La Luna piena della fragola 2021 dona chiarezza al Capricorno che può finalmente guardare avanti senza dubbi: sapete su cosa puntare! Il cielo dell’Acquario è all’apice della consapevolezza: siete pronti ad affrontare qualcosa di nuovo. La Luna di fragola porta chiarimenti anche per i Pesci, sopratutto in campo sentimentale. Il plenilunio vi dona sicurezza.



