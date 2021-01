Leone, Oroscopo Paolo Fox 2021 a Domenica In/ Eleonora Daniele, cambiamenti positivi

Oroscopo Paolo Fox 2021, Leone: amore, lavoro e fortuna, come sarà il nuovo anno

Paolo Fox e l’oroscopo 2021 per il Leone: durante la puntata di Domenica In del 3 gennaio non sono mancate le previsioni relative al segno al quale appartiene anche Eleonora Daniele, ospite in collegamento. Il 2021 non si prospetta essere un anno subito positivo, ma si dovranno affrontare i primi mesi con una certa difficoltà. Ciò non significa che dovrete vivere dei problemi, o affrontare delle sfide che vi troveranno impreparati, ma sarà un anno che inizia con una vostra accentuata polemica nei confronti degli altri. Ciò porterà alla conseguenza che, invece di rimanere in silenzio verso comportamenti che non apprezzate dalle persone che vi sono vicine, esprimerete senza mezzi termini quello che pensate, con conseguenze dirette sulle attività lavorative.

Infatti voi del Leone non accettate compromessi, come nel caso del segno del Capricorno e quindi il 2021 vi vedrà in piena lotta per poter affermare il vostro posto in ambito professionale, difendendo il vostro lavoro. Naturalmente chi si confronta con voi, perde in partenza, dato che siete delle persone che volete sempre vincere e che non mollate mai anche quando siete stati sconfitti e non volete mai rinunciare alla vittoria.

Lavoro: anno da combattenti

Le prospettive non si presentano subito delle migliori per il segno del Leone. Secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox, infatti, in particolare nel mese di febbraio dovrete dimostrare tutto il vostro carattere di combattenti in ambito lavorativo, ma durante il corso del 2021 le cose cambieranno in positivo. È importante considerare che per gran parte di quest’anno avrete Saturno e Giove che non sono favorevoli, ma che influenzeranno i vostri atteggiamenti. Infatti voi del Leone siete sempre decisi su quello che scegliete, capaci di chiudere i rapporti con gli altri senza pensare alla diplomazia e alle conseguenze delle vostre azioni.

Oroscopo Leone, previsioni di Paolo Fox per il 2021

L’opposizione del cielo porterà i nati sotto il segno del Leone a dover rimodellare per un po’ questo modo di comportarvi spesso poco diplomatico e iroso. Il consiglio di Paolo Fox nel suo oroscopo 2021 è quello di fare attenzione alla diplomazia, ed essere un po’ più tranquilli rispetto al vostro modo di essere. Un anno che non può essere definito positivo, ma neanche come difficile. Sarà indubbiamente un anno particolare alla luce di una situazione altalenate del cielo e che vi permetterà comunque di vivere le vostre esperienze con successo, ma facendo attenzione ad essere più diplomatici e tranquilli.



