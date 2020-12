Oroscopo Leone 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Alessandro Amoroso, che novità tra amore e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Leone: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Nelle sue previsioni dell’Oroscopo 2021 per il Leone, Paolo Fox invita i nati sotto questo segno a ridimensionare i progetti faraonici. Nel 2021 il Leone dovrà essere più prudente del solito, soprattutto con i soldi. Questo nuovo anno parte con qualche dubbio in più. Il Leone ama le sfide, ma queste vanno accettate soltanto se ne vale davvero la pena.

Amore: il 2021 inizia in salita per il Leone

A gennaio i sentimenti della coppia viaggiano sull’onda di un certo malcontento, dovuto a competizione lavorativa o lontananza. L’oroscopo 2021 Paolo Fox svela che tra il 14 e il 21 gennaio la tensione sarà alta: meglio chiarire le situazioni che non funzionano per non trascinare le complicazioni nei mesi successivi. Gli amori che nascono a gennaio sono faticosi, mentre chi sta già vivendo una storia d’amore a inizio 2021 sarà in cerca di conferme. L’opposizione di Saturno, che caratterizzerà buona parte dell’anno, crea difficoltà anche nei rapporti personali.

Lavoro: il Leone deve essere prudente nel 2021

Per il Leone sembra che secondo l’oroscopo 2021 sarà un anno determinato dall’opposizione di Saturno e Giove, e dalla ribellione che Urano dissonante impone: lasciare il certo per l’incerto è la cosa più sbagliata. Ad aprile i nati sotto il segno del leone inizieranno a liberare di alcune preoccupazioni legate al lavoro. A giugno resta solo l’opposizione di Saturno e la situazione migliorerà. Paolo Fox consiglia di evitare azzardi con il denaro.

Salute: evitare lo stress, seguirete il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox 2021?

Tra disagio e agitazione, il Leone deve evitare lo stress, secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2021. A metà febbraio ci saranno giornate nervose che porteranno qualche disturbo fisico, come giramenti di testa. Il consiglio di Paolo Fox è di non prendere decisioni quando si è ansiosi o agitato. La prima metà di aprile funziona meglio della seconda, grazie a una bella condizione planetaria. Invece dopo il 20 aprile possono tornate stanchezza e forte tensione.

Oroscopo Leone: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Alessandra Amoroso?

L’inizio del 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per Alessandra Amoroso, nata il 12 agosto 1985. A fine gennaio la cantante, del segno del Leone, ha annunciato la fine della sua relazione con Stefano Settepani: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”, ha scritto su Instagram. D’altronde per il 2020 Paolo Fox, nelle sue previsioni dell’Oroscopo per i nati sotto il segno del Leone, non aveva escluso separazioni e rotture, ma aveva invitato i nati sotto questo a “non pensare a chi ti ha fatto del male ma volta pagina”.

Per quanto riguarda il lavoro, Paolo Fox aveva parlato di un luglio interessante. E infatti l’estate è stata molto fortunata per Alessandra Amoroso che insieme ai Boomdabash ha fatto ballare tutta Italia sulle note di “Karaoke”. Dopo essere stata decretata la hit regina assoluta dell’estate 2020, “Karaoke” è stata certificata quadruplo disco di platino dalla FIMI/GFK. Inoltre Il videoclip del brano è il video musicale più visto del 2020, con quasi 100 milioni di visualizzazioni.



