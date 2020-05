Oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione di Paolo Fox di oggi 11 maggio 2020:

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Leone di Paolo Fox

L‘oroscopo di Paolo Fox ci parla del Leone è rimasto un po’ offeso. Siete buoni e cari, non sopportate che tutti si rivolgano a voi in modo scostante. Siete irriconoscenti nel lavoro e in amore. Dal punto di vista sentimentale più forti. Attenti a questioni professionali.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

La Vergine può fare grandi progetti, due mesi di sosta e di riflessione. Non ci si dimentica che per tanti c’è stato isolamento e per altri volontà di fare. Siete tra i più volitivi. Per la famiglia sottotono. Per mettere in primo piano le questioni pratiche avete messo in sottofondo poi il resto.

Oroscopo della Bilancia secondo le previsioni di Paolo Fox

Per l‘oroscopo di Paolo Fox ecco la Bilancia non è molto contenta di recente ci sono disagi, fino a giovedì c’è un oroscopo di recupero anche per i sentimenti. Chi ha una bella storia deve darsi da fare. Prossimi tre giorni intriganti.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dello Scorpione

Lo Scorpione ha un inizio anno non proprio convinto di ciò che fa. Ma non è poi vostra la colpa, aspettate una novità e forse c’è ansia perché qualcuno non si è comportato bene con voi. Si spera che abbiate ripreso energia.



