Oroscopo luglio 2025, le previsioni del mese: dall'Ariete al Cancro, amore e lavoro pronti a rilanciarsi

Si avvicina il mese di luglio in questa rovente estate 2025 che vede l’Italia boccheggiare. Scopriamo cosa dobbiamo attendersi dalle previsioni oroscopo luglio 2025, con alcuni segni in allerta, come i nati sotto il segno del Toro. Occhio ai Pesci, che invece potrebbero avere delle ghiotte occasioni. Scopriamo nel dettaglio le previsioni di luglio:

Marco Mengoni, haters insultano i suoi outfit: la risposta choc sul palco di Napoli/ Il video è virale

ARIETE: luglio sarà un mese che vi guarderà direttamente negli occhi e non vi farà andare indietro. Possibili nuovi stimoli sul lavoro, in amore siete impazienti e potreste inciampare. Occhi alle risi di coppia.

TORO: sarete forse il segno più irritabile del mese. Luglio si muoverà al rallentatore, prendetevi cura di ciò che avete abbandonato, delle cose non dette, le emozioni non vissute.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Chiara Poggi uccisa da chi la odiava, e Alberto Stasi l'amava”

GEMELLI: il mese di luglio non sarà un ostacolo, ma creerà qualche grattacapo. Non forzate le situazioni, luglio non sarà il mese adatto sotto questo punto di vista. Occhio alle nuove attrazioni per i single.

LEONE: è come se il mondo vi stesse avvertendo: respira prima di ruggire. Riconnettiti con ciò che senti, prima di ciò che mostri. Sul lavoro riuscirete ad ottenere molte novità.

VERGINE: Il Sole entra in Cancro fino al 22 luglio ti invita a uscire dai soliti schemi di efficienza e controllo per immergerti in un terreno ancora più minato del solito: quello dei legami umani.

BILANCIA: Con il Sole in Cancro fino al 22 luglio, sei al centro di una dinamica sottile ma potente: quella tra ciò che desideri e ciò che ti è stato chiesto di essere. Avete bisogno di essere rassicurati, ma potrebbe bastare il vostro ok.

Orietta Berti: “Devo tutto a Fedez. Rovazzi? Siamo amici, lite per il nuovo singolo…”/ “Non snobbo Sanremo”

Oroscopo luglio 2025, previsioni mese: Scorpione intuitivo

Proseguendo il viaggio tra gli astri, scopriamo che i prossimi mesi la diranno lunga anche su altre questioni, da quelle riguardanti lo Scorpione fino al Sagittario. Scopriamo cosa prevede l’oroscopo luglio 2025:

SAGITTARIO: sarete più vulnerabili, dove la parola d’ordine non è “partire” ma ascoltare. È un cielo che ti spinge a sentire le emozioni che spesso sorvoli.

SCORPIONE: sarete più intuitivi del solito, la nuova Luna vi promette di essere autentici questo mese. I single aprano gli occhi, possibili intuizioni anche sul piano sentimentale potrebbe cambiare molte cose.

CAPRICORNO: con il Sole in Cancro fino al 22 luglio, il tuo segno opposto, si attiva la casa delle relazioni strette, delle dinamiche a due.

ACQUARIO: avrete bisogno di ridefinire alcuni dei vostri confini. Cercate di non confondere la semplicità con la noia: nel tuo caso, è un ritorno alla qualità della presenza. Il Sole in Cancro fino al 22 luglio attiva la tua sesta casa astrologica.

PESCI: siete forti e avete sempre piaciuto voglia di fare. C’è fermento, forse anche un po’ di caos. Progetti ai quali serve rimettere mano, situazioni che richiedono più energia.

CANCRO: la Luna entra nel segno e segna uno spartiacque molto importante. In amore avete voglia di connessioni profonde.