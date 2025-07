Oroscopo luglio 2025, le previsioni Ada Alberti per tutto il mese: dall'Ariete ai Pesci, sul tavolo questioni di lavoro e d'amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo luglio 2025 fornite da Ada Alberti ci saranno diverse situazioni con le quali fare i conti nei prossimi giorni. Le indicazioni degli astri ci anticipano che molte questioni sembrano pronte a cambiare, dall’Ariete al Toro, passando per la Vergine, ma non solo. Vediamo ancora più nel dettaglio che cosa potrebbe accadere.

ARIETE: il lavoro vi aiuta, c’è qualche novità alla porta. Con il segno della Vergine può accadere qualcosa di interessante a luglio.

TORO: non saranno giornate nelle quali terrete le mani in tasca, siete più spendaccioni del solito e ne darete prova con alcune spese pazze. Su lavoro possibili novità interessanti.

GEMELLI: Venere entra nel segno e si appresta a darvi una grande mano per il futuro, in amore potrebbe succedere qualcosa, fatevi trovare pronti a luglio.

LEONE: Venere vi avvicinerà a delle nuove compagnie in questa fase. Occhio ai nuovi incontri d’amore, riuscirete a darvi alla pazza gioia e fare delle liete conoscenze.

VERGINE: prestate un po’ di attenzione alle spese in queste settimane di luglio, tenete gli occhi aperti e vi eviterete dei guai.

CANCRO: un nuovo amore potrebbe aspettarvi sulla soglia della porta. Crescita lavorativa che potrebbe finalmente portare dei frutti, fatevi trovare pronti.

Previsioni oroscopo luglio 2025 Ada Alberti

Non è finita qui, perché ci saranno dei grossi cambiamenti anche per altri segni dello zodiaco in questo rovente mese di luglio 2025. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende:

BILANCIA: sarà un periodo di cambiamenti, con diverse novità che vi attenderanno al varco in queste settimane. Cercate di farvi trovare in equilibrio tra amore e questioni di lavoro.

SCORPIONE: l’orizzonte è pronto a trasformare molto del vostro presente. Ci saranno delle occasioni intriganti e una crescita molto curiosa.

SAGITTARIO: alcune mediazioni vi daranno una mano sul piano di lavoro, evitate delle discussioni inutili che vi porteranno poco lontano.

CAPRICORNO: ci sono delle alleanze da stringere che potrebbe portare dei frutti interessanti. Occhio alle uscite economiche in questa fase.

ACQUARIO: possibile qualche tensione con il vostro partner, cercate di affrontare i nodi con grande calma. Possibile novità in arrivo nel week-end.

PESCI: la seconda parte della settimana non sembra portare delle risposte che state attendendo, forse servirà ancora pazienza.