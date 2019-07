Oroscopo Mago Gabriel, Mai dire tv/ Tributo, l’esilarante gag con la Gialappa’s Band

MAGO GABRIEL E IL SUO OROSCOPO: UN TRIBUTO A SALVATORE GULIANO

Mago Gabriel, il video dell’oroscopo passato alla storia: Salvatore Gulisano morto oggi all’età di 87 anni e l’operatore esoterico è celebrato in queste ore sui social network con alcuni spezzoni delle sue dirette degli anni Novanta. Divenuto celebre grazie alla Gialappa’s Band, che riprendeva i suoi programmi all’interno di Mai dire tv, Mago Gabriel era amato per il suo essere totalmente fuori dagli schemi tradizionali e questo lo si può evincere dai numerosi video che stanno circolando in queste ore sul web. Uno su tutti, l’oroscopo basato «nel mangiare», come diceva lo stesso Salvatore Gulisano: parliamo di un oroscopo non legato all’amore, al lavoro, alle malattie, ma un oroscopo cinese basato sui cibi ideali per tutti i segni. Lo spot, lanciato su Tf9, è passato alla storia: il Mago ha elencato tutti i segni e per ognuno di questi ha spiegato quali fossero gli alimenti da consumare.

VIDEO OROSCOPO MAGO GABRIEL A MAI DIRE TV

«L’Ariete, un segno di fuoco molto potente, si può domare mangiando possibilmente del risotto in bianco, delle insalatine, della carne possibilmente cruda, leggera leggera», spiega Mago Gabriel, che poi passa al Toro, segno «scatenato da dominare»: «Il peperoncino è veleno per l’andamento del Toro: bisogna dargli possibilmente una minestrina, delle insalatine o una fagiolata. E perché no qualche scatoletta di pesce». Come dicevamo, parliamo di un oroscopo totalmente fuori dagli schemi, che ha scritto la storia grazie anche al commento della Gialappa’s Band e alla sua ironia: «Passando ai Gemelli, si nutrono solamente di spaghetti in bianco e carne ai ferri: non insalata, che gli viene troppo acquosa. Possibilmente dategli dei pomodori». In un altro video, invece, ha parlato così dello Scorpione: «Per dargli vita lunga, bisogna dargli delle cose sostanziose: possibilmente carne ai ferri, al sugo, del tacchino o del pollame. Non dategli mai del pesce, che lo nutre “terribilmente enorme”». Qui di seguito vi proponiamo il video dell’oroscopo di Mago Gabriel:





