Oroscopo marzo 2022, previsioni mensili Paolo Fox/ Leone, Vergine, Acquario, Cancro..

L’inverno sta per volgere al termine per fare spazio alla primavera e nell’attesa del via alla nuova stagione, l’oroscopo marzo 2022 di Paolo Fox anticipa le previsioni astrali per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco, che riferiscono all’intero mese di marzo corrente. Le previsioni in questione sono generali, e concernono quindi le finanze e il lavoro, la salute e il benessere, l’amore e gli affetti.

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine e Bilancia chi sono i segni al top dell’oroscopo marzo 2022?

Si parte dall’Ariete, con l’oroscopo marzo 2022 di Paolo Fox il mese si preannuncia dei cambiamenti in positivo in ambito lavorativo, ma ci saranno giornate in cui ci si sentirà giù di tono. La passione sarà forte così come la voglia di tornare ad amare, ma non si prevedono ritorni di fiamma. Con la primavera di marzo, l’ottimismo farà sbocciare degli amori inaspettati e intriganti.

Toro – Secondo l’oroscopo marzo 2022 questo mese sarà duro per gli ostacoli nel settore finanziario e patrimoniale. Si faranno sentire le querelle sul posto di lavoro e l’amore in generale verrà accantonato. Potrebbero, non a caso, sorgere dei dubbi nei rapporti a due e delle crisi per le coppie.

Gemelli – Marzo prevede dei buoni aggiornamenti, in primis per ciò che concerne il lavoro. Le coppie conviventi potrebbero indebolirsi per intromissioni familiari o per dei problemi. Bisognerà trovare il modo per fare le cose senza fretta, sennò si finirà per sbagliare.

Cancro– Per Paolo Fox, l’oroscopo marzo 2022 donerà ai cancerini nuove opportunità e occasioni di lavorative. Questo, in primis perché si avrà bisogno di risorse per dei progetti concernenti la casa o delle attività, il che potrebbe destare preoccupazioni. Tra le coppie, alcuni si troveranno in balie delle scelte da prendere nel lavoro o in famiglia. Bisognerà prendersi cura di sé, in particolare del proprio stomaco.

Leone – Marzo segnerà dei ritardi tra proposte e ingaggi nel lavoro. Ci saranno momenti alle prese con la forte agitazione. In amore, marzo sarà vissuto come le montagne russe, tra alti e bassi. Attenzione a non imbattersi in una conoscenza con qualcuno che ha dei precedenti o con un passato oscuro.

Vergine – Secondo l‘oroscopo marzo 2022 il mese non si rivelerà fortunato per le questioni lavorative. Dopo i primi giorni produttivi, seguiranno quelli in cui la stanchezza si fare sentire. Non vi saranno grossi cambiamenti in amore. E i nuovi amori si potrebbero rivelare dei fuochi leggeri o di passaggio.

Bilancia – Marzo sarà un mese decisivo per il lavoro. I cuori solitari avranno degli incontri importanti e potrebbero affacciarsi degli incontri occasionali per i cuori impegnati. Il benessere generale tornerà a bussare alla porta.

Che mese sarà per Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo marzo 2022?

Scorpione – Marzo sarà il mese delle gratificazioni a livello lavorativo. I rapporti sentimentali complessi si paleseranno in crisi e potrebbero sorgere dei litigi tra familiari anche per questioni legate ai soldi e all’eredità. Gli astri aiuteranno gli incontri d’amore brevi. Dovrete cercare di curare alcune infiammazioni, evitando cibi piccanti.

Sagittario – Secondo l’oroscopo marzo 2022 con alle spalle i mesi di gennaio e febbraio piuttosto duri, le cose sembreranno cambiare in positivo. I single troveranno la carica per ricercare l’amore e nelle coppie potrebbero affacciarsi delle scaramucce con qualche parente serpente. Unioni e/o figli in arrivo.

Capricorno – Marzo favorirà le proposte di lavoro. Le coppie solide si troveranno a fare progetti. Le stelle prevedono incontri stellari per i cuori single, divorziati e separati. Favorite le cure e le terapie.

Acquario – Le previsioni dell’oroscopo marzo 2022 svelano che nel lavoro così come nei sentimenti, grazie al transito di Venere in Marte, ci sarà la voglia di dedicarsi a nuove sfide. Marzo favorirà anche nuovi incontri, sia nei sentimenti che negli affari. Stelle favorevoli per chi vuole intraprendere un lavoro da indipendente.

Pesci – A marzo si affacceranno situazioni lavorative retribuzioni extra importanti, collaborazioni, opportunità nuove. Le emozioni saranno al primo posto, ma bisogna dire no ai ritorni di fiamma.



