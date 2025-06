Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per l’oroscopo Mauro Perfetti. Secondo quanto riportato dal noto esperto di astri sulle colonne del settimanale Oggi, arriveranno grandi novità per i nati sotto il segno del Capricorno, ma non solo, anche i Bilancia, Acquario e Pesci godranno di una fase di rinnovazione per il periodo di riferimento 15-21 giugno 2025.

Bernardo Cherubini: “Litigato con mio fratello Jovanotti per una chitarra”/ “Non ci siamo parlati per 5 anni”

CAPRICORNO: siete il segno d’oro di questi giorni, gira tutto a meraviglia. Avete voglia di scaldare l’alchimia di coppia, ci saranno giornate favorevoli su lavoro e riuscirete a individuare un progetto davvero giusto.

BILANCIA: le stelle sono pronte a darvi una mano per far sterzare la vostra vita, cambierete, occhio ai flirt nel fine settimana per quanto riguarda i single. Tante giornate fortunate nella settimana 15-21 giugno, sul lavoro possibile grande occasione.

Delitto di Garlasco, Lovati: “Dove è stata la spazzatura di casa Poggi?”/ “Chiara e Alberto si amavano”

SCORPIONE: le stelle sono pronte a darvi una mano e a farvi fare chiarezza sulle questioni del vostro cuore. Riuscirete ad ottenere dei vantaggi nei prossimi giorni che porteranno in dote novità non di poco conto.

Oroscopo Mauro Perfetti, le previsioni fino al 21 giugno 2025

Sempre secondo il noto astrologo arrivano aggiornamenti anche riguardo ai prossimi giorni, secondo l’oroscopo Mauro Perfetti non mancheranno infatti situazioni con le quali fare i conti per altri segni dello zodiaco. Dal Sagittario ai nati sotto il segno di Acquario e Pesci, scopriamo cosa potrebbe accadere:

SAGITTARIO: le stelle vi daranno una mano a ristrutturare certe dinamiche di coppia, ascoltatele. E’ importante rallentare la gestione di certi impegni in questi giorni. Non sbuffate, ma sfruttate le giornate.

Delitto di Garlasco, Garofano: “C'è una sentenza passata in giudicato”/ “L'impronta sul pigiama...”

ACQUARIO: le stelle anche in questo caso giocano una fase importante con la quale vi ritroverete a fare i conti. Occhio a dei flirt importanti per i single in queste settimane.

PESCI: l’intesa di coppia può subire un miglioramento non indifferente. Non abbiate fretta di recuperare il tempo che avete perso in queste settimane.