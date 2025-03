Oroscopo Mauro Perfetti, le previsioni fino al 2 aprile 2025

Novità in arrivo per i seguaci delle previsioni astrali, secondo l’oroscopo Mauro Perfetti non mancheranno le indicazioni dal punto di vista astrologico, che porteranno in dote una serie di importanti novità un po’ per tutti. Dall’Ariete al Toro, pronti a vivere dei momenti felici e spensierati, passando per la Vergine:

ARIETE: che periodo fortunato per gli amici dell’Ariete! State vivendo un momento davvero importante e nulla potrebbe andare meglio a lavoro come in amore. Si sta creando una sintonia speciale nelle relazioni, ma se le cose non stanno andando come volevate.

TORO: non è un brutto periodo per i nati sotto il segno del Toro, che finalmente possono mettere una riga sul passato. Basta con le delusioni e le illusioni, oggi è il momento di andare avanti.

VERGINE: secondo l’oroscopo Mauro Perfetti avrete l’occasione di chiarire i problemi lasciati in sospeso con il partner, mentre a lavoro è meglio porre attenzione alle proposte che vi vengono fatte.

Previsioni oroscopo Mauro Perfetti, cosa accadrà fino al 2 aprile

LEONE: periodo molto positivo, che vede un incontro amoroso dal profumo esotico. A lavoro buone notizie, mentre per chi ha un partner, è il momento perfetto per far ringiovanire il cuore.

CANCRO: avrete la possibilità di sciogliere tutti i nodi, mentre i single approfondiranno le nuove conoscenze. A lavoro potrebbe esserci qualche tensione, ma tutto dovrebbe risolversi nel minor tempo possibile.

GEMELLI: sono in arrivo delle giornate fortunate secondo le previsioni dell’oroscopo Mauro Perfetti. Questo sembra il momento perfetto per darsi a nuove passioni e divertirsi con gli amici. I single, invece, potranno fare conoscenze inaspettate grazie alla Luna Nuova.