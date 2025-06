Oroscopo Mauro Perfetti, le previsioni fino al 28 giugno 2025. Come cambieranno le cose

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in queste roventi giornate, secondo l’oroscopo Mauro Perfetti potrebbe esserci qualche ribaltone non di poco conto nella settimana 22-28 giugno 2025. Dallo Scorpione al Sagittario, passando per Capricorno e Acquario, ecco cosa potrebbe accadere:

SCORPIONE: la Luna nuova in Cancro vi porterà una ventata nuova che dovrete solo raccogliere. Nel lavoro ci saranno delle giornate favorevoli e vi mostreranno la strada giusta per svoltare. Potrete ottenere dei vantaggi importanti molto presto.

SAGITTARIO: la settimana vi suggerisce di dedicare un po’ di tempi ai sentimenti ed evitare di concentrarvi unicamente sulle responsabilità, in amore può migliorare un po’ il feeling con le persone a cui volete bene.

CAPRICORNO: per I single occhio ai possibili nuovi incontri in grado di regalare emozioni, le giornate favorevoli vi daranno una mano ad affrontare gli ostacoli, così potrete scegliere la collaborazione giusta su cui investire.

Oroscopo Mauro Perfetti, le previsioni della settimana: dall’Acquario ai Pesci

Non è finita qui, perché secondo le previsioni della settimana e l’oroscopo Mauro Perfetti ci saranno altre novità dal punto di vista astrologico, anche per i nati sotto il segno di Acquario e Pesci.

ACQUARIO: la settimana vi regalerà delle gioie inattese, le stelle vi daranno una mano a scoprire chi è dalla vostra parte.

PESCI: la Luna in Cancro riporta l’amore al centro della vostra vita. Migliorerete così la qualità di coppia e i rapporti riusciranno a decollare ancora meglio. Occhio all’incontro magico per i single, non dimenticatevi di scegliere le collaborazioni più affidabili.

LEONE: le stelle puntano l’attenzione sul lavoro, ma il fine settimana può essere piuttosto spigoloso, Cancro vi darà una mano ad aprire gli occhi su alcuni fronti diversi. Nel lavoro Mercurio vi porterà a svoltare e vi darà delle certezze.