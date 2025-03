Novità in arrivo per la seconda metà dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’oroscopo di Mauro Perfetti che svela l’andamento delle stelle per la settimana fino al 2 aprile 2025. Dopo le previsioni per i primi sei segni, il famoso astrologo torna per dare consigli anche ai nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci che potranno, così, prepararsi ad eventuali sfide professionali e sentimentali da affrontare nei prossimi giorni, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

BILANCIA: La Luna nuova in Ariete vi aiuta a capire se il rapporto di coppia o di lavoro ha tutte le carte in regola per svilupparsi o se è giunto il momento di mettere un punto.

SCORPIONE: Il ritorno di Venere in Pesci può aiutare le persone del segno a ritrovare l’alchimia con il partner e a mettere fine ai dubbi circa un’incompatibilità caratteriale. Sul lavoro, nonostante una aprtenza al rallentatore, ci sarà l’occasione giusta per farsi notare.

SAGITTARIO: La super Luna Nuova in Ariete suggerirà le mosse giuste da fare per ritrovare il feeling con il partner, l’armonia in famiglia e sciogliere quei nodi che potrebbero rendere i rapporti interpersonali più difficili del solito. Ci sarà anche l’occasione per lanciare un grandioso progetto.

CAPRICORNO: Il ritorno di Venere in Pesci aiuta a migliorare la sintonia con il partner e a sciogliere dubbi e incertezze. Inoltre, la settimana sarà importante anche per mettere da parte rapporti che non vi fanno più stare bene.

ACQUARIO: E’ il momento giusto, secondo le previsioni settimanale dell’oroscopo di Mauro Perfetti per ribaltare la situazione sentimentale a vostro vantaggio. Inoltre, avrete anche la spinta giusta per raggiungere un importante traguardo professionale.

PESCI: L’alchimia di coppia si riaccende in questa settimana. Tuttavia, potreste anche trovare il coraggio di chiudere con chi ha bruciato la possibilità che gli hai concesso. Sul lavoro, invece, la Luna Nuova in Ariete potrebbe agevolarti.