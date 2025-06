Altro appuntamento con l’oroscopo mensile per i dodici segni dello zodiaco. In questo articolo ci soffermiamo sull’amore e su cosa ci dicono le stelle per il mese di giugno. Dunque, chi vince e chi perde nel mondo dei sentimenti? Andiamo subito a scoprirlo con le previsioni tratte dal magazine Oggi.

Incertezze e dubbi attanagliano il segno dell’Ariete. Passioni e rancori si rincorrono in amicizia, mentre non mancano gli ammiratori o le ammiratrici. In ogni caso ci sarà da aspettare.

OROSCOPO SETTIMANALE: LE PREVISIONI DAL 2 ALL'8 GIUGNO 2025/ Scorpione introspettivo! Pesci divisi...

L’oroscopo mensile del Toro ci mette in guardia in amore: malinconia e lacrime nella prima settimana del mese. Poi ci penserà la calura estive ad asciugare ogni pianto. Dichiarazioni mozzafiato in arrivo?

I Gemelli sperano che un’amicizia possa diventare amore, ma resteranno delusi. Le attività sotto le lenzuola potrebbero essere vivaci, se solo ci si accontentasse senza fare troppe domande e programmi. Consiglio: dopo il divertimento ognuno torni a casa propria.

Oroscopo settimanale: le previsioni dal 2 all'8 giugno 2025/ Ariete, mantieni la calma! Toro cerca sicurezza

L’oroscopo mensile del Cancro si sofferma sulla possesso, un istinto che in fin dei conti ostacola l’amore. E’ bene frenare subito questa cosa, prima che diventi un problema. La grinta si può esprimere in altri modi, anche più stuzzicanti.

Il Leone ha una persona lontana che manca da morire, ma attenzione a porre fiducia a prescindere. Non si può escludere nulla, nemmeno un tradimento. Mese non semplicissimo tra tensioni in famiglia e livori personali.

Oroscopo mensile un po’ enigmatico per la Vergine. Se c’è amore rischia di restare segreto e soffocato nel pudore o nel silenzio. Ma non c’è da preoccuparsi: troverà la forza di emergere nel corso delle settimane.

Oroscopo settimanale 2-8 giugno 2025/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO MENSILE, AMORE ED EROS: DUBBI PER BILANCIA, SCORPIONE E PESCI VOLANO

La Bilancia si appresta a vivere un periodo non semplice dal punto di vista dell’amore e dei sentimenti. I dubbi sono tanti e le settimane trascorrono tra alti e bassi, con scenate di gelosie e colpi inaspettati.

Per lo Scorpione l’oroscopo mensile preannuncia ritorni di fiamma inattesi, plateali litigate che sono il via ad un’attività sfrenata sotto le lenzuola. E’ così che si riparano le ferite del cuore.

Il Sagittario può vivere un buon momento, ma non è sempre facile, soprattutto per chi è alle prese con dei figli ora impegnati negli ultimi giorni di scuola.

Il Capricorno parte piano nel mese di giugno, ma poi si ravviva sul fronte sentimentale. Chi è in coppia sorride e si diverte con entusiasmo sia di giorno sia di notte.

Per l’Acquario l’amore non va proprio come si desidererebbe ma la colpa non è sempre degli altri. Quando la gelosia non è sana e prende il sopravvento, i nati sotto questo segno diventano rancorosi. Il risultato? Veder aumentare le liti in coppia.

I Pesci parlano tanto e con gioia per stupire il partner. Si parla ma non solo: carezze e baci spettacolari fanno parte del copione. Dopo le liti poi l’eros vola alto sotto le lenzuola. Oroscopo mensile top.