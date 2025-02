Appassionati dello zodiaco, curiosi di scoprire cosa vi attende in questo mese di Febbraio 2025? Andiamo a scoprirlo con l’oroscopo mensile, rifacendoci alle previsioni dell’esperto Marco Amato sul portale besicilymag.it. L’astrologo palermitano ha offerto una panoramica su tutti i segni dello zodiaco, cominciamo allora dai primi sei.

Per quanto riguarda l’Ariete, l’oroscopo mensile parla di ritrovata fiducia nelle persone, già a partire dai primi giorni di febbraio. C’è il supporto familiare, una collaborazione da parte di tutti quelli che fanno parte della nostra quotidianità. I giorni fortunati saranno il 9 e il 23 febbraio, soprattutto in ambito professionale.

Anche l’oroscopo mensile del Toro appare più che positivo. Fin dall’inizio della prima settimana di Febbraio, la propria verve comunicativa esce allo scoperto. La fine del mese si profila molto più movimentata rispetto all’inizio. Tenetevi pronti.

Febbraio 2025 bellissimo per i Gemelli, grazie ad una voglia crescente di semplificare vari aspetti della propria vita. Essere padroni del proprio destino sarà di per sé una grande vittoria e porterà a sviluppare una grande energia che porterà ad una nuova fase della vita.

Oroscopo mensile, febbraio 2025: cosa succede a Cancro, Leone e Vergine

Trasformazione in atto per il segno del Cancro. E’ un mese che sembra lasciare pochissimo spazio al sentimento e ai sentimentalismi. Potrebbero essere cambiamenti epocali all’orizzonte. Per quanto concerne le relazioni in corso, la parola magica è equilibrio.

L’oroscopo mensile del Leone è orientato alla voglia di fare. La pazienza però è la virtù dei forti e anche fondamentale per ottenere i risultati desiderati. In amore è importante gratificare la persona che si ha al proprio fianco, per evitare che si senta in balia di certi capricci.

Concludiamo con la Vergine, alle prese con un febbraio abbastanza complesso. Occorre sistemare varie situazioni nella vita, a cominciare da un cammino incerto sul fronte lavorativo. Chi ha investito con ambizione adesso si trova alle prese con dubbi, incertezze e nervosismi, soprattutto dopo il 20 del mese.