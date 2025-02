Febbraio 2025 è finalmente arrivo e con lui anche le previsioni dell’oroscopo mensile. Andiamo a scoprire cosa succede e chi scende e chi sale tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci con le indicazioni dell’esperto Marco Amato sul portale besicilymag.it.

Cominciamo con la Bilancia, attesa da un mese molto dinamico e concreto da diversi punti di vista. La positività e il romanticismo regnano, così come l’amore. Il suggerimento dell’esperto per i nati sotto questo segno sembra soprattutto uno: ricordatevi di essere assertivi.

L’oroscopo mensile dello Scorpione parte da un presupposto: febbraio 2025 non sarà un mese statico, ma attenzione a caricarsi eccessivamente di aspettative. Sul fronte lavorativo, le prossime settimane porteranno un po’ di chiarezza. L’amore vede tante sorprese fiorire sul finire del mese.

Oroscopo mensile molto speciale per il Sagittario. La voglia di fare e il coraggio sono gli elementi ricorrenti delle prossime settimane. Nei sentimenti c’è una nuova strada da percorrere, mentre per chi è single potrebbero presentarsi nuove persone interessanti lungo il percorso. Occhi aperti.

Oroscopo mensile febbraio 2025: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno sembrano prestare grande attenzione alle finanze nel mese di febbraio. Sul fronte amoroso, il consiglio dell’esperto è di non caricare la coppia di troppe aspettative, potrebbe essere controproducente. Il consiglio generale è di smetterla di essere retrogradi.

L’Acquario gode di una forza affettiva ed amatoria nuova in questo secondo mese dell’anno. È tempo di grandi amori e queste settimane porteranno chiarezza su ciò che non si vuole più. La passione a volte può rendere inquieti, ma fa parte del gioco.

Chiudiamo con l’oroscopo mensile dei Pesci. Febbraio 2025 mette in chiaro tutti i limiti che questo segno sta vivendo in questo periodo. La carriera però è pronta a decollare ed una nuova fase più ambiziosa e brillante sta per cominciare. Settimane positive e di grandi cambiamenti, ma servirà lucidità.