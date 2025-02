Cosa ci riservano le stelle per questo mese di marzo 2025? Sta per arrivare un periodo davvero speciale e tutti i segni zodiacali devono aspettarsi tante novità sia in amore che a lavoro. Di seguito. l’oroscopo mensile segno per segno da Ariete a Vergine: scopri cosa dicono gli astri!

Oroscopo mensile marzo 2025: Marte e Urano risvegliano l’Eros!

ARIETE: ottime notizie per i nati sotto il segno dell’Ariete. L’oroscopo mensile per il mese di marzo 2025 prevede tanta energia e determinazione anche se l’influsso di Marte potrebbe mandare qualche segnale negativo come nervosismo, inquietudine e un po’ di irritabilità. Sul piano amoroso, invece, scorre tutto a meraviglia: a marzo 2025 tante soddisfazioni e una grande passione con il partner. A lavoro arriva un mese pieno di ottimi risultati e soddisfazioni di carattere economico.

TORO: finalmente per gli amici del Toro arriva un mese di tranquillità dopo qualche burrasca nel periodo precedente. L’oroscopo mensile di marzo 2025 parla di tanto entusiasmo grazie a Marte e a Urano. In amore si risveglia l’Eros, mentre a lavoro si prospettano grandi decisioni da prendere. Attenzione agli investimenti sul piano economico!

GEMELLI: se l’anno è iniziato con qualche inciampo, l’oroscopo di marzo 2025 parla di una buona ripresa. Infatti, avrete tantissime energie per affrontare le giornate con Mercurio, Venere e Sole che transitano nel segno. Si tratta di un periodo di rinascita, pieno di nuovi progetti e incontri stimolanti nelle relazioni amorose. A lavoro si prospetta un mese creativo per i Gemelli, dove sfrutterete tutto il vostro talento. Per quanto riguarda le finanze, procede tutto nel migliore dei modi, ma attenzione a non spendere troppo!

Oroscopo mensile marzo 2025: Cancro deve riposare, Vergine inquieto

CANCRO: i nati sotto il segno del Cancro si trovano – finalmente – di fronte ad un vento favorevole per prendere nuove decisioni e cogliere al volo grandi novità. L’oroscopo mensile per marzo 2025 prevede l’arrivo di un momento poco romantico in amore, con qualche insicurezza che si ripresenta dopo tanto tempo. A lavoro momento molto produttivo, anche se è bene riposare verso la fine del mese per recuperare ogni energia.

LEONE: cari amici del Leone, anche voi come i Gemelli siete pieni di energie, ma dovrete aspettare la fine del mese per sentirvi davvero al top. I pianeti Venere e Mercurio avranno un influsso estremamente positivo aprendo nuove occasioni nelle relazioni. In amore, infatti, è un periodo perfetto per conoscenze e incontri, anche se è sempre necessaria una certa cautela per non incappare in persone sbagliate. A lavoro vi state impegnando tantissimo, ma non verrete subito premiati.

VERGINE: e siamo giunti ai nati sotto il segno della Vergine per questo oroscopo mensile per marzo 2025. Urano e Marte vi rendono intraprendenti, ma potreste sentirvi un po’ giù di morale, malinconici e nervosi. In amore siete pieni di passione, ma non è un momento favorevole per trovare un partner, abbiate pazienza e attendete ancora un po’! Per quanto riguarda il lavoro, dovete pazientare per imparare cose nuove: i risultati stanno per arrivare!