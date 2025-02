L’influenza delle stelle si fa sentire, e con il cambiamento del mese cambiano anche i pianeti che transitano nei segni zodiacali. Quali saranno le previsioni per i giorni a venire? Passiamo subito a scoprire l’oroscopo mensile per il mese di marzo 2025, con tutte le novità in amore, a lavoro e in tema di finanza.

Oroscopo mensile marzo 2025: Scorpione ritrova la complicità in amore

BILANCIA: Plutone e Giove stanno per regalare ai nati sotto il segno della Bilancia un nuovo mese tutto da scoprire. Attenzione però all’arrivo di Marte e Venere che potrebbero fare i “guastafeste” rendendovi nervosi e impulsivi. In amore si accende la gelosia, mentre a lavoro potreste trovarvi poco concentrati. Attenzione anche alle discussioni con i colleghi e prestate attenzione alle finanze verso la fine del mese!

SCORPIONE: carissimi Scorpione, l’oroscopo mensile di marzo 2025 ha in serbo per voi tante novità! Finalmente avete ritrovato l’entusiasmo e la voglia di fare anche grazie ai pianeti favorevoli. Ottima la complicità col partner sul piano amoroso, mentre i single potrebbero trovare l’anima gemella proprio in questo mese. A lavoro arrivano nuove opportunità, ma fate attenzione alla comunicazione.

SAGITTARIO: grandi novità anche per il Sagittario, che negli ultimi dieci giorni di marzo 2025 vivrà un momento di grande rinascita e ottimismo. Grazie al sole torna il sorriso, ma abbiate pazienza e prima di quei giorni cercate di non prendere decisioni troppo impulsive. Per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo prevede un momento di occasione per riavvicinarsi dopo un periodo di distanza. A lavoro bene per chi è un professionista che lavora in ambito intellettuale, anche se presto potreste sentirvi un po’ stanchi.

Oroscopo mensile marzo 2025: Pesci nel pieno della creatività

CAPRICORNO: si prospetta un mese pieno di energia secondo l’oroscopo mensile per il mese di marzo 2025! Gli amici del Capricorno sono pronti a rimettersi in gioco dopo qualche mese un po’ sotto tono. Ciononostante potreste ritrovarvi un po’ in difficoltà in amore, con qualche tensione e gelosia. Anche a lavoro non manca l’energia: meglio dosare bene il proprio talento per non stancarsi troppo! Sul piano economico tutto positivo, arrivano grandi possibilità di crescita.

ACQUARIO: Plutone e Giove transitano nel segno dell’Acquario e per questo motivo l’oroscopo mensile di marzo 2025 annuncia un periodo pieno di possibilità e intensità. In amore le coppie si uniranno ancora di più, mentre ci saranno svolte positive anche sul lavoro con un grande riconoscimento da parte dei titolari. In tema finanziario verrete ripagati del vostro impegno.

PESCI: ed eccoci giunti ai nati sotto il segno dei Pesci che si avvicinano a marzo 2025 con una grandissima energia. Secondo l’oroscopo mensile arriva un mese pieno di occasioni per crescere. Urano e Saturno vi aiuteranno a comunicare con il partner e con i vostri familiari. In ambito lavorativo brillerete come non mai: è tempo di mostrare tutta la vostra creatività.