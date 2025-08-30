Oroscopo mensile Paolo Fox: le stelle di settembre 2025 annunciano sorprese in amore, lavoro in crescita e nuove occasioni da non perdere.

Cari amici ben ritrovati con l’Oroscopo mensile Paolo Fox, dove le stelle parlano chiaro per tutti i segni dello zodiaco. Cosa ci aspetta in amore, fortuna e lavoro in questo mese di rinnovamento? Si sa, per molti settembre è il vero inizio dell’anno, e non possiamo fare a meno di consultare il ‘verbo’ del famoso astrologo! Scopriamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 29 agosto - 4 settembre 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

Oroscopo mensile Paolo Fox, settembre 2025: Cancro prende una decisione importante

ARIETE: per gli Ariete si prospetta un mese davvero esplosivo soprattutto a lavoro dove vi troverete davanti a occasioni interessanti. In amore dovete essere più chiari nei sentimenti, soprattutto se volete una relazione seria.

TORO: grande su e giù per i Toro in questo Oroscopo mensile Paolo Fox (scopri il nostro Oroscopo dell’amore!). Un giorno va tutto bene, l’altro siete da capo a dodici. Arrivano però importanti conferme professionali, mentre i legami familiari si fanno difficili se non risolvete al più presto le questioni in ballo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 29 agosto - 4 settembre 2025/ Le previsioni da Ariete a Vergine

GEMELLI: i Gemelli sono in fase di riordino personale e pulizia. Siete tornati alla riflessione e all’introspezione. Forti chance per i single di innamorarsi, mentre in ambito professionale state attenti ai cambiamenti improvvisi.

CANCRO: l’Oroscopo mensile Paolo Fox vede gli amici del Cancro pronti a prendere decisioni importanti. In amore, finalmente trovate pace e stabilità con il partner mentre dovete imparare a farvi valere a lavoro.

LEONE: cari Leone, il vostro cielo è pronto per aiutarvi a fare incontri straordinari. Questo mese tirate un sospiro di sollievo sull’aspetto economico e finalmente dare il via a nuovi progetti di coppia.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 25-31 agosto 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

VERGINE: i nati sotto il segno della Vergine splendono e sono nel loro mese migliore dell’anno. Settembre è per voi sinonimo di equilibrio, stabilità e grande crescita lavorativa. Da metà mese noterete grande passionalità con il partner.

Oroscopo mensile Paolo Fox, settembre 2025: i Pesci hanno bisogno di concretezza

BILANCIA: cambiamenti in atto e grandi colpi di scena. Ecco che per voi cari Bilancia arriva il mese della transizione. L’Oroscopo mensile Paolo Fox vi richiede pulizia sotto l’aspetto emotivo, mentre antenne alzate a lavoro: arriva una proposta particolare.

SCORPIONE: il mese di settembre sarà per lo Scoprione un mese di rinascita. Tornano i progetti che avevate seppellito da tempo, mentre con il partner si ristabiliscono gli equilibri. Ascoltate la voce della vostra creatività.

SAGITTARIO: inizia una fase di profondo cambiamento per i Sagittario. Sicuri che siete sulla strada giusta? Le cose non stanno andando come previsto, ma avete sempre tempo per recuperare. In amore, state vicini al partner: potrebbe soffrire la vostra assenza.

CAPRICORNO: cari Capricorno, per voi le settimane successive saranno decisive in ambito professionale. Cercate però di non dimenticarvi del partner e date spazio anche alla coppia.

ACQUARIO: l’Oroscopo mensile Paolo Fox vede gli Acquario estremamente creativi e pronti a ristabilire un nuovo equilibrio. Vi sentite saggi e cresciuti. In amore meglio coltivare nuovi interessi con la persona che amate.

PESCI: dopo mesi di sogni ad occhi aperti i Pesci tornano a radicarsi: serve più concentrazione a lavoro. In amore dovete lavorare sulla fiducia e sulle dimostrazioni al partner.