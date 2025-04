Oroscopo mensile 2025, previsioni aprile: Pesci al comando

E’ da poco iniziato il mese di aprile 2025, secondo le indicazioni astrali delle prossime settimane scopriamo che sarà un mese davvero speciali per i nati sotto il segno dei Pesci, ma non solo. Anche Cancro e Scorpione vivranno un momento davvero speciale in queste settimane di aprile, tra questioni di lavoro e amore.

CANCRO: le cose girano bene e la sensazione è palpabile anche per voi. Siete carichi di ottimismo in questa fase della vostra vita, sfruttatela a vostro favore.

SCORPIONE: siete dolci e avete una parola buona per tutti in questo momento, avete diversi pianeti che giocano a vostro favore. Vi meritate tutto il bene che vi accadrà ad aprile.

PESCI: amate tutti nella maniera più incondizionata, siete una macchina con il motore acceso. Siete naturali al massimo, una vera macchina della verità nei confronti degli altri.

TORO: vi sentite carichi ed energici, avete voglia di alcune situazioni e fate di tutto per crearvele in questo momento. Aprile vi regalerà delle gioie.

ACQUARIO: forse le persone che avete intorno non riusciranno a starvi dietro e a tenere il vostro ritmo.

LEONE: avete voglia di amore, tenete il profilo basso e vi guardate sempre intorno in questa fase, delle situazioni si muoveranno senza dubbi.

Oroscopo mensile aprile 2025: Ariete tenta la risalita

Sempre tra le previsioni dell’oroscopo mensile di aprile 2025 ci imbattiamo in una serie di altre novità, a partire dal segno dell’Ariete, che vivrà una fase di leggero stallo rispetto al passato. Un po’ di stanchezza invece frena la Bilancia:

ARIETE: vi sembra di essere finiti in sosta, siete dolci e questo potrebbe bastare per mandare già dei bocconi amari.

BILANCIA: non vi farete pregare da nessuno, avete accumulato un po’ di stanchezza e avete grande voglia di smaltirla. Il vostro cuore sembra essersi alleggerito, ma vi sentite ancora pesanti.

CAPRICORNO: non avete voglia di dare chissà quali consigli in questo momento, temete di dover dire per forza la verità che potrebbe bruciare a qualcuno.

GEMELLI: forse siete troppo leggeri in alcune conversazioni che probabilmente meriterebbero più attenzione.

VERGINE: cercate di tenere la lingua a freno, non tutti sembrano intenzionati a ricevere la vostra verità in questo momento.

SAGITTARIO: l’amore vi sembra una cosa lontana in questa fase della vostra vita. Vi dovete accontentare in questa fase di vita.