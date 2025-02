Ogni mese dell’anno nasconde angherie, successi, risvolti e opportunità; scenari che cambiano di persona in persona, di vita in vita. Fare chiarezza tra la frenesia delle circostanze quotidiane non è semplice ma certamente d’aiuto possono essere le previsioni in amore per febbraio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Simon and the stars. C’è sempre chi si muove al buio, quasi inconsapevole delle scelte e delle ripercussioni: le relazioni da chiarire sono per qualcuno all’ordine del giorno, per altri invece sarà la chiarezza la nuova consapevolezza dalla quale partire. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni in amore per febbraio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Simon and the stars.

BILANCIA: Il mese precedente è stato forse fin troppo colmo di situazioni intricate, di complessità da dirimere. Le emozioni tornano però a dominare la scena per questo mese di febbraio 2025; minori le preoccupazioni e il timore che qualcosa possa non andare nel verso giusto.

SCORPIONE: Febbraio 2025 vi regala ciò che per diverso tempo qualcuno ha desiderato; l’amore al primo posto. Non mancheranno di certo piccoli ostacoli ma finalmente le sensazioni sono positive per larga parte delle settimane.

SAGITTARIO: Le novità sono all’ordine del giorno per il mese di febbraio 2025; c’è chi ha penato nelle settimane precedenti, forse ricorrendo emozioni e sensazioni fin troppo velleitarie. Nei prossimi giorni l’impressione sarà quella di una primavera in anticipo.

CAPRICORNO: Concedersi al nuovo è fondamentale in questa fase dell’anno; il benessere è fondamentale ma anche dedicarsi all’amore può regalare emozioni aggiuntive per febbraio 2025.

ACQUARIO: Il nuovo anno non è partito subito con il piglio giusto ma nel corso di queste settimane potreste raccogliere frutti importanti. Si inizia a pianificare e nel merito della progettualità l’amore occupa un posto di prim’ordine per febbraio 2025.

PESCI: Stando alle previsioni in amore per febbraio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Simon and the stars è tempo di cercare un nuovo baricentro per quanto concerne le emozioni. La spinta delle novità invaderà le prossime settimane e starà alla soggettività di ognuno cogliere le sfumature più significative.