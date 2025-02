Un nuovo mese è iniziato e come sempre buona parte delle persone iniziano fin dai primi giorni a ragionare e meditare sui possibili risvolti scanditi dalle settimane. Il centro dell’Oroscopo mensile Simon and the stars sono le previsioni in amore per il mese di febbraio 2025; chiaramente, non per tutti gli scenari sono positivi ma anche nelle difficoltà non è detto che non possa germogliare qualcosa di valido per il futuro. Opportunità per i single, tra nuovi incontri e possibili ritorni dal passato; la vita di coppia è spesso condita da progettualità, al netto delle difficoltà che il cammino dei sentimenti può presentare. Per l’appunto, di seguito il racconto delle previsioni in amore con le previsioni di febbraio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Simon and the stars.

Oroscopo mensile Simon and the stars, previsioni in amore febbraio 2025/ ‘Rinascita’ per Bilancia e Pesci

Oroscopo mensile Simon and the stars, previsioni in amore per febbraio 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Proiettarsi con positività alle settimane di febbraio 2025 è il mantra di base: l’amore sorride a coloro che dopo le fatiche dello scorso anno sono pronti a mettersi alla prova e magari anche in discussione per ciò che riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 febbraio 2025/ Recupero dei Gemelli e revisioni dei conti per il Toro

TORO: Periodo che, anche in altri ambiti, è da considerare florido: febbraio 2025 porta in fiore quei rapporti costruiti nel tempo e che magari fino a poco tempo fa sembravano lontani dal poter essere decifrati. Tutto ciò che avete coltivato confidando nelle emozioni darà presto i frutti.

GEMELLI: Non è più tempo di nascondersi; da questo febbraio 2025 bisognerà uscire dalla tendenza alla chiusura e palesare in maniera chiara tutto ciò che sentite in termini sentimentali. L’amore torna protagonista grazie a nuove conoscenze e magari con qualche piacevole viaggio.

CANCRO: Febbraio 2025 è un mese cruciale in amore; la motivazione torna a dominare la scena e come in altri campi sarà fondamentale per valorizzare rapporti ed emozioni importanti.

OROSCOPO SETTIMANALE, PREVISIONI 3-9 FEBBRAIO 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci tra amore, lavoro e salute

LEONE: Qualcosa in sospeso resta; da questo mese si può provare a mettere in chiaro ciò che non va nelle relazioni di coppia al fine di mettere ulteriormente ordine nella vostra vita.

VERGINE: Stando alle previsioni in amore per febbraio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Simon and the stars si può iniziare a pianificare con maggiori sicurezze. Vige una leggera stanchezza ma al contempo essere chiari nelle relazioni sarà fondamentale.