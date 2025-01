Cosa svela l’oroscopo di Simon & the Stars per il mese di febbraio? Siamo ancora all’inizio dell’anno e molti segni si stanno ancora stabilizzando. Alcuni non hanno capito bene il focus di questa nuova annata, mentre alti si stanno portando a casa il bottino faticosamente guadagnato. Passiamo subito a scoprire le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Simon & the Stars!

Oroscopo mensile Simon & the Stars, previsioni febbraio 2025/ Da Ariete a Vergine: Gemelli in fioritura!

Oroscopo mensile Simon & the Stars, previsioni febbraio 2025: i segni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: siamo nella Luna Nuova in quinta casa per i nati sotto il segno della Bilancia. Anche per questo segno come per l’oroscopo mensile Simon & the Stars. Il mese di gennaio è stato pesante, faticoso e pieno di contrarietà. Certo è che d’ora in poi sarà tutto in discesa. Niente più ansie e preoccupazioni neanche sul fronte famiglia. Insomma, finirà bene!

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 gennaio 2025/ Il Toro ha un diavolo per capello, la Vergine studia strategie

SCORPIONE: cosa ci dice invece l’oroscopo di Simon & the Stars per gli amici dello Scorpione? State passando sicuramente un bel periodo, ma purtroppo non è tutto rose e fiori! Nonostante qualche rallentamento e avversità, è importante non fermarsi e continuare a lottare per questo mese di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie ma dovrete insistere un po’ per far approvare un progetto da voi stessi ideato.

SAGITTARIO: eccoci al Sagittario! Grandi novità in amore per i nati sotto questo segno, anche se siamo ancora nella stagione della semina secondo l’oroscopo di Simon & the Stars. Cosa significa? Che non è ancora tempo di raccogliere frutti, ma è il momento di continuare a impegnarsi per dare il meglio di sè. A dicembre avete messo a fuoco quello che volete ottenere, e presto sarà nelle vostre mani.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars fino al 2 febbraio 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: lavoro, amore

CAPRICORNO: i Capricorno hanno bisogno di fare cose nuove. Basta con la routine del passato! Questo è il momento giusto per sperimentare e ristabilire un equilibrio con voi stessi. L’oroscopo di Simon & the Stars si focalizza proprio sul vostro benessere! State parlando molto di soldi, ma ricordate di investirli nel migliore dei modi e di stare attenti a non perderne troppi…

ACQUARIO: carissimi Acquario, voi dovete imparare a fare un bilancio della vostra vita. Cosa vi manca? Di cosa avete bisogno? Sta iniziando un nuovo giro dell’anno e avete necessità di fare una lista, ma in questo momento della vostra vita è importante rifare i piani per il futuro.

PESCI: infine, eccoci con il segno dei Pesci. Siete concreti e capaci, ma dovete tenere presente che la vostra luna nuova in Acquario smuoverà tante situazioni che vi faranno “perdere l’equilibrio”. Questo 2025 vi vorrà ancora più liberi e autonomi di quanto lo siete stati fino ad ora, e sicuramente riuscirete ad avere le energie per raccogliere le vostre soddisfazioni.